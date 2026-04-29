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聯合國：中東戰爭爆發後 伊朗處決21人逮捕4000人

中央社／ 日內瓦29日綜合外電報導
聯合國今天表示，自中東戰爭爆發以來，伊朗已處決至少21人，並逮捕超過4000人。圖 /美聯社
聯合國今天表示，自中東戰爭爆發以來，伊朗已處決至少21人，並逮捕超過4000人。圖 /美聯社

聯合國（UN）今天表示，自中東戰爭爆發以來，伊朗已處決至少21人，並逮捕超過4000人。

法新社報導， 聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）指出，自美國和以色列2月底聯手空襲德黑蘭引爆戰事後，至少有9人因涉及1月撼動伊朗當局的抗議行動而遭到處決，另有10人因被控加入反對派組織被處決，還有2人因間諜罪而遭處死。

據估計，目前已有超過4000人因國家安全相關罪名遭到逮捕。

聯合國人權事務高級專員公署表示，許多遭拘禁者曾被強迫失蹤、施以酷刑或「殘忍、不人道及有辱人格的待遇」，包括被迫作出供詞（有時甚至被電視轉播），以及遭遇假處決。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在聲明中表示：「我呼籲伊朗當局停止所有進一步處決，暫緩死刑執行，全面保障正當法律程序與公平審判，並立即釋放那些被任意拘留的人。」

根據包括國際特赦組織（Amnesty International）在內的多個人權團體，伊朗每年處決的人數僅次於中國，是全球第2高的國家。

伊朗 聯合國 失蹤 中東戰事

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