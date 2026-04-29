泰國罕見批美 學者：曼谷更重利益與政策可預測性

泰國外長希哈薩近日接受美媒訪問時公開批評美國，指華府未就中東衝突帶來的經濟衝擊援助泰國。學者分析，此舉凸顯美國在東南亞盟友間的信任度正在下滑，也反映出，泰國外交更重視實際利益及政策的可預測性。

泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）日前向華盛頓郵報指出，美國並未就美以對伊朗的軍事行動所造成的經濟損失，向泰國提供任何援助，泰國正向中國與俄羅斯尋求支持。

泰國是美國在亞洲長期的合作夥伴之一，也是美國的條約盟友。泰國政府長期奉行大國平衡外交，此次公開點名華府，引發外界關注，曼谷是否正加速向中國與俄羅斯靠攏。

對此，新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）東南亞研究學者蒂塔（Tita Sanglee）向中央社表示，泰國外長的發言不宜被簡化為泰國外交正從美國轉向中國和俄羅斯，並指出，強化與一方的關係，不代表必然削弱與另一方的關係。

她認為，「泰國仍維持與各大國在不同領域的多層次互動模式」。

蒂塔指出，希哈薩的發言真正想傳遞的訊息是泰國在對外關係上，將更重視穩定性與可預測性，甚至高於泰美傳統軍事同盟所帶來的利益。

她表示，泰國很少公開反對一個大國，並說，「（希哈薩的發言）確實是向川普政府發出一個明確而罕見的訊號，也就是泰國在與他國關係上，將把政策可預測性列為首要考量」。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院資深訪問研究員歐爾森（Stephen Olson）則向中央社透露，泰國官員此次發言措辭雖然罕見強硬，但區域國家對美國政策損害夥伴利益的不滿，私下早已普遍存在。

他指出，「美國在東南亞的信譽已大幅下降，但隨著事實越來越清楚，我們可能會看到官員更願意公開表達這些觀點。」

美國近年關稅政策反覆調整，貿易上更趨保護主義，加上美國與以色列對伊朗展開軍事行動，導致中東局勢升溫而衝擊能源與物價，使高度依賴出口與觀光的泰國承受壓力。

朱拉隆功大學訪問學者陳尚懋則認為，泰國外長強硬表態，可能是種「決策圈先拋出議題，再觀察社會反應的操作模式」，帶有試探國內外風向的意味。

他向中央社表示，能源價格、肥料成本與民生物價上升，對政府造成壓力，必須回應民眾。

不過，學者也指出，泰國不太可能全面倒向任何單一強權。蒂塔說，泰國一向重視戰略自主，不願讓任何大國對自身有過度影響力，因此即使深化對中關係，泰國社會對貿易逆差等問題也已有警惕。