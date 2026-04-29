快訊

46歲湯唯宣布懷二胎！時隔12年高齡再當媽 親吐：大大意外很期待

「天下有這麼獃的政黨？」 趙少康重轟黨中央：要開除韓國瑜，先開除我

提明年最低工資「一定超過3萬」 卓榮泰：超過數字不會讓洪部長有壓力

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國罕見批美 學者：曼谷更重利益與政策可預測性

中央社／ 曼谷29日專電

泰國外長希哈薩近日接受美媒訪問時公開批評美國，指華府未就中東衝突帶來的經濟衝擊援助泰國。學者分析，此舉凸顯美國在東南亞盟友間的信任度正在下滑，也反映出，泰國外交更重視實際利益及政策的可預測性。

泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）日前向華盛頓郵報指出，美國並未就美以對伊朗的軍事行動所造成的經濟損失，向泰國提供任何援助，泰國正向中國與俄羅斯尋求支持。

泰國是美國在亞洲長期的合作夥伴之一，也是美國的條約盟友。泰國政府長期奉行大國平衡外交，此次公開點名華府，引發外界關注，曼谷是否正加速向中國與俄羅斯靠攏。

對此，新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）東南亞研究學者蒂塔（Tita Sanglee）向中央社表示，泰國外長的發言不宜被簡化為泰國外交正從美國轉向中國和俄羅斯，並指出，強化與一方的關係，不代表必然削弱與另一方的關係。

她認為，「泰國仍維持與各大國在不同領域的多層次互動模式」。

蒂塔指出，希哈薩的發言真正想傳遞的訊息是泰國在對外關係上，將更重視穩定性與可預測性，甚至高於泰美傳統軍事同盟所帶來的利益。

她表示，泰國很少公開反對一個大國，並說，「（希哈薩的發言）確實是向川普政府發出一個明確而罕見的訊號，也就是泰國在與他國關係上，將把政策可預測性列為首要考量」。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院資深訪問研究員歐爾森（Stephen Olson）則向中央社透露，泰國官員此次發言措辭雖然罕見強硬，但區域國家對美國政策損害夥伴利益的不滿，私下早已普遍存在。

他指出，「美國在東南亞的信譽已大幅下降，但隨著事實越來越清楚，我們可能會看到官員更願意公開表達這些觀點。」

美國近年關稅政策反覆調整，貿易上更趨保護主義，加上美國與以色列對伊朗展開軍事行動，導致中東局勢升溫而衝擊能源與物價，使高度依賴出口與觀光的泰國承受壓力。

朱拉隆功大學訪問學者陳尚懋則認為，泰國外長強硬表態，可能是種「決策圈先拋出議題，再觀察社會反應的操作模式」，帶有試探國內外風向的意味。

他向中央社表示，能源價格、肥料成本與民生物價上升，對政府造成壓力，必須回應民眾。

不過，學者也指出，泰國不太可能全面倒向任何單一強權。蒂塔說，泰國一向重視戰略自主，不願讓任何大國對自身有過度影響力，因此即使深化對中關係，泰國社會對貿易逆差等問題也已有警惕。

泰國 伊朗 美國 俄羅斯 中東

延伸閱讀

中東戰事衝擊經濟 泰國外長：華府未援助轉中俄尋支持

泰國提升旅遊品質 93個免簽國擬縮減至57國

泰國經濟疲弱 當兵成了一個好出路

藝術歸藝術，政治歸政治？專訪泰國導演敦斯卡．彭西迪佛拉高談《被掩蓋的依善》

相關新聞

皇家級笑話！英王在美國演說幽默連發

英國國王查爾斯三世4月27日至30日訪問美國，在4月28日查爾斯三世完成在美國國會演說、以及宴會的致詞。在兩場演說中，英國媒體給予的評價甚好，內容雖然以英、美兩國的歷史因緣為主，但也都扣合到了對當代世

不開戰也能控制台灣？ 學者示警：美國恐被大陸「海警封鎖」劇本將死

外交事務期刊29日刊登美國史丹福大學胡佛研究所研究員傅立門（Eyck Freymann）專文「台灣面臨的真正威脅」（The Real Threat to Taiwan），文中指出，美國政策圈長期準備應

川習會在即 傳中方持續示意美國調整對台措辭

路透29日報導，對台灣人民來說，今年最重要外交會議可能是5月中「川習會」。中國大陸國家主席習近平曾在2024年「拜習會」要求美國時任總統拜登將對台措辭從「不支持台獨」改為「反對台獨」，但美方拒絕，如今

泰國罕見批美 學者：曼谷更重利益與政策可預測性

泰國外長希哈薩近日接受美媒訪問時公開批評美國，指華府未就中東衝突帶來的經濟衝擊援助泰國。學者分析，此舉凸顯美國在東南亞盟...

高市證實日油輪通過荷莫茲海峽 南韓積極尋求穿越方案

日本首相高市早苗今天證實，一艘日本油輪已通過荷莫茲海峽，目前正向日本航行。面對這項消息，韓國外交部官員今天表示，當局正積...

泰國前總理戴克辛獲准假釋 下月提早出獄

泰國矯正署今天表示，入獄服刑的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）獲得假釋，將於下個月提早出獄

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。