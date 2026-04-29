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愛沙尼亞總統談與俄對話惹議 朝野政要齊聲反駁

中央社／ 維爾紐斯29日專電
愛沙尼亞總統卡里斯表示，歐洲最終應就烏克蘭戰後局勢與俄羅斯來對話，引發國內政壇反彈。圖／法新社
愛沙尼亞總統卡里斯表示，歐洲最終應就烏克蘭戰後局勢與俄羅斯來對話，引發國內政壇反彈。圖／法新社

愛沙尼亞總統卡里斯表示，歐洲最終應就烏克蘭戰後局勢與俄羅斯來對話，引發國內政壇反彈。包括外交部長及在野黨領袖在內的多名政治人物，批評其言論偏離現行外交政策。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）29日報導，卡里斯（Alar Karis）日前訪問芬蘭期間，與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）共同指出，歐洲應從俄羅斯入侵烏克蘭經驗中記取教訓，並在戰後與俄方恢復溝通。

報導指出，卡里斯先前接受芬蘭國家廣播公司（Yle）訪問時曾表示，歐洲在戰爭初期錯失啟動和平談判機會。卡里斯於2國在28日舉行的記者會上重申，戰後與俄羅斯保持溝通不可避免，因愛沙尼亞與俄羅斯在地緣關係上仍為鄰國。

對此，愛沙尼亞外交部長薩克納（MargusTsahkna）持不同意見。他表示，主張與俄羅斯對話與歐洲及愛沙尼亞一貫外交立場相牴觸，恐讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）有機會提出條件與最後通牒。薩克納並指出，2022年戰爭初期俄方提出的要求，已涉及烏克蘭主權及北約安全架構。

根據報導，不僅執政黨，反對黨領袖也持相似立場。在野黨祖國黨（Isamaa）主席雷恩薩魯（UrmasReinsalu）表示，俄烏戰爭責任在於俄羅斯，並非歐洲。他認為，2022年春季並不存在透過談判達成停火的現實條件，且俄方至今未展現放棄軍事目標的意圖。

社會民主黨領袖拉涅梅茨（Lauri Läänemets）則認為，當前去討論與俄羅斯對話的時機與方式，將削弱歐洲原本聚焦於促使俄羅斯結束侵略、並確保波羅的海地區安全的政策重點。拉涅梅茨並暗示，卡里斯呼籲與俄羅斯對話的言論，可能會阻礙他今年贏得總統連任的機會。

愛沙尼亞 俄羅斯 烏克蘭 俄烏戰爭

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