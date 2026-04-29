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倫敦街頭持刀攻擊猶太人使2人受傷 男子遭「守望者」攔下

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
倫敦北部傳出男子持刀刺傷2名猶太人，攻擊地點正對面恰好是上月當地志願醫療組織哈茨拉救護車遭縱火之處。圖為當時遭焚燒的救護車。法新社
倫敦北部傳出男子持刀刺傷2名猶太人，攻擊地點正對面恰好是上月當地志願醫療組織哈茨拉救護車遭縱火之處。圖為當時遭焚燒的救護車。法新社

英國廣播公司29日報導，1名男子持刀在倫敦北部戈爾德斯格林街頭刺傷2名猶太人。警方隨後趕至現場，並以電擊槍制伏該男子。

當地猶太社區民間志願巡邏組織「守望者」（Shomrim）指出，當時該男子持刀在大街上奔跑並刺傷2名猶太人，「守望者」立即將其攔住，警方隨後趕至現場將其逮捕。

傷者已送往當地志願急救醫療組織「哈茨拉」（Hatzola）接受治療。哈茨拉的救護車上月曾遭縱火焚燒，地點恰好在今日發生攻擊處的正對面。

倫敦 猶太

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