倫敦街頭持刀攻擊猶太人使2人受傷 男子遭「守望者」攔下

英國廣播公司29日報導，1名男子持刀在倫敦北部戈爾德斯格林街頭刺傷2名猶太人。警方隨後趕至現場，並以電擊槍制伏該男子。

當地猶太社區民間志願巡邏組織「守望者」（Shomrim）指出，當時該男子持刀在大街上奔跑並刺傷2名猶太人，「守望者」立即將其攔住，警方隨後趕至現場將其逮捕。

傷者已送往當地志願急救醫療組織「哈茨拉」（Hatzola）接受治療。哈茨拉的救護車上月曾遭縱火焚燒，地點恰好在今日發生攻擊處的正對面。