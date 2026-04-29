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泰國前總理戴克辛獲准假釋 下月提早出獄

中央社／ 曼谷29日綜合外電報導
泰國矯正署今天表示，入獄服刑的前總理戴克辛獲得假釋，將於下個月提早出獄。圖／路透社 路透通訊社
泰國矯正署今天表示，入獄服刑的前總理戴克辛獲得假釋，將於下個月提早出獄。圖／路透社 路透通訊社

泰國矯正署今天表示，入獄服刑的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）獲得假釋，將於下個月提早出獄。

現年76歲的電信大亨戴克辛，因貪汙罪名去年9月入獄服刑。

法新社報導，矯正署在聲明中指出，戴克辛將於5月11日獲釋，且在假釋期滿前「須遵守所有規定」，包括配戴電子腳鐐。

矯正署補充表示，戴克辛年事已高，且剩餘刑期不到一年，符合提早出獄的條件。

過去20年來，戴克辛所屬的政治集團一直是泰國親軍方與親皇室精英階層的主要對手，後者視戴克辛的民粹路線為傳統社會秩序的威脅。

他的為泰黨（Pheu Thai）及其前身，是21世紀泰國最成功的政黨，戴克辛家族曾經出了4位總理，並在廣大農村地區贏得普遍支持。

然而，為泰黨在今年2月的國會大選中遭遇史上最慘重的挫敗，淪為第3大黨，引發外界對戴克辛政治機器前景的質疑。

不過，隨後為泰黨加入保守派總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）的執政聯盟，為戴克辛的東山再起留下一線生機。戴克辛的姪子約查南（YodchananWongsawat），目前在阿努廷內閣中擔任高等教育部長。

戴克辛分別於2001年與2005年當選泰國總理，在第2任期因軍事政變中斷後流亡海外。他2023年8月結束海外流亡返回泰國，因貪汙濫權被判處8年徒刑。

戴克辛目前正在曼谷監獄服刑。泰國最高法院去年裁定，他在2023年服刑期間，違規待在醫院高級病房而非牢房，不當逃避服刑，必須重新入獄服刑1年。

矯正署指出，戴克辛是今天獲准假釋的850多名囚犯之一。

泰國 總理 假釋

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