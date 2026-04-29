快訊

一撞害死女警…肇事女大生只顧機車未道歉遭撻伐 學校回應了

4縣市發布大雨特報！雷雨狂炸到明清晨 氣象署提醒慎防積水、坍方

2026報稅季來了！綜所稅新制重點整理 申報避雷指南全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會在即 傳中方持續示意美國調整對台措辭

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（左）去年10月30日在南韓釜山會晤中國大陸國家主席習近平（右）。路透
美國總統川普（左）去年10月30日在南韓釜山會晤中國大陸國家主席習近平（右）。路透

路透29日報導，對台灣人民來說，今年最重要外交會議可能是5月中「川習會」。中國大陸國家主席習近平曾在2024年「拜習會」要求美國時任總統拜登將對台措辭從「不支持台獨」改為「反對台獨」，但美方拒絕，如今參與川普訪中籌備的幾位人士私下說，中方在這次川習會前一直在工作層級發出類似訊號。

上述發自北京和台北的報導說，專家認為，台灣是半導體重鎮，坐落西太平洋軍事平衡中心，美方措辭發生細微變化，就可能影響北京如何評估美國繼續支持台灣的決心。這將令台北不安，並使外界對華府在亞洲安全承諾產生新質疑。

川普政府官員屢次說，對台政策沒變，並一貫譴責中國對台施壓。他們也私下強調，川普第2任期一年多來，批准的對台軍售已超過拜登整個4年任期相當多。

曾任川普第一任期國安顧問的歐布萊恩說，川普不會成為「第一位丟失台灣的美國總統」，這不是川普的目標，亦非他想留下的政治成績。

川習會 川普 習近平

延伸閱讀

華府直擊／川習會前 美挺台聲勢大 棄台論指出隱憂

台灣擔心自己會在習近平與川普的峰會中成為談判籌碼

下月川習會 鄭麗文：中美不會把台灣變交易標的

北京戰略收縮／中東變局 北京優先維護中美關係

相關新聞

皇家級笑話！英王在美國演說幽默連發

英國國王查爾斯三世4月27日至30日訪問美國，在4月28日查爾斯三世完成在美國國會演說、以及宴會的致詞。在兩場演說中，英國媒體給予的評價甚好，內容雖然以英、美兩國的歷史因緣為主，但也都扣合到了對當代世

不開戰也能控制台灣？ 學者示警：美國恐被大陸「海警封鎖」劇本將死

外交事務期刊29日刊登美國史丹福大學胡佛研究所研究員傅立門（Eyck Freymann）專文「台灣面臨的真正威脅」（The Real Threat to Taiwan），文中指出，美國政策圈長期準備應

川習會在即 傳中方持續示意美國調整對台措辭

路透29日報導，對台灣人民來說，今年最重要外交會議可能是5月中「川習會」。中國大陸國家主席習近平曾在2024年「拜習會」要求美國時任總統拜登將對台措辭從「不支持台獨」改為「反對台獨」，但美方拒絕，如今

倫敦街頭持刀攻擊猶太人使2人受傷 男子遭「守望者」攔下

英國廣播公司29日報導，1名男子持刀在倫敦北部戈爾德斯格林街頭刺傷2名猶太人。警方隨後趕至現場，並以電擊槍制伏該男子。

6國挺巴拿馬關切大陸施壓 北京反指美國泛政治化

針對美國與5個拉丁美洲國家發表聯合聲明支持巴拿馬主權，並指中國相關行徑試圖將海運貿易政治化，侵犯西半球國家主權，中國外交...

尹錫悅妨害拘留等案二審宣判 刑期從5年提高為7年

首爾高等法院專門負責內亂案審判的刑事審判第一庭今天就南韓前總統尹錫悅涉嫌動用特殊手段妨害執行公務等案件進行二審宣判，尹錫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。