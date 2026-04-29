川習會在即 傳中方持續示意美國調整對台措辭

路透29日報導，對台灣人民來說，今年最重要外交會議可能是5月中「川習會」。中國大陸國家主席習近平曾在2024年「拜習會」要求美國時任總統拜登將對台措辭從「不支持台獨」改為「反對台獨」，但美方拒絕，如今參與川普訪中籌備的幾位人士私下說，中方在這次川習會前一直在工作層級發出類似訊號。

上述發自北京和台北的報導說，專家認為，台灣是半導體重鎮，坐落西太平洋軍事平衡中心，美方措辭發生細微變化，就可能影響北京如何評估美國繼續支持台灣的決心。這將令台北不安，並使外界對華府在亞洲安全承諾產生新質疑。

川普政府官員屢次說，對台政策沒變，並一貫譴責中國對台施壓。他們也私下強調，川普第2任期一年多來，批准的對台軍售已超過拜登整個4年任期相當多。

曾任川普第一任期國安顧問的歐布萊恩說，川普不會成為「第一位丟失台灣的美國總統」，這不是川普的目標，亦非他想留下的政治成績。