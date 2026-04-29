6國挺巴拿馬關切大陸施壓 北京反指美國泛政治化

針對美國與5個拉丁美洲國家發表聯合聲明支持巴拿馬主權，並指中國相關行徑試圖將海運貿易政治化，侵犯西半球國家主權，中國外交部發言人林劍今天聲稱，將港口問題泛政治化的是美國，中方在巴拿馬有關港口問題上將堅定維護「正當權益」。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，林劍在回答外媒提問相關問題時，作上述表示。

林劍宣稱，有關言論完全是「無中生有，顛倒黑白」。「誰長期霸占巴拿馬運河、武裝入侵巴拿馬、肆意踐踏巴拿馬的主權和尊嚴、誰在覬覦巴拿馬運河，妄圖將本應永久中立的國際航道變成自家的水渠，蔑視地區國家的主權，答案不言自明」。

他聲稱，「將港口問題泛政治化、泛安全化的是美國；惺惺作態，四處造謠抹黑的還是美國」。

林劍又說，中方的主管部門「依法、依規」對船舶進行「正常的檢查」。而中方在巴拿馬有關港口問題上的立場是明確的，將堅定維護中方的「正當權益」，並奉勸有關國家「不要被別有用心的勢力蒙蔽和利用」。

美國、玻利維亞、哥斯大黎加、蓋亞那、巴拉圭、千里達及托巴哥等6國28日發表聯合聲明，表達對巴拿馬主權的支持，並指中國近期的行為是試圖將海運貿易政治化、侵犯西半球國家主權。

美國國務院對此表示，美國「正密切關注中國採取的針對性經濟施壓，以及近期影響懸掛巴拿馬國旗船隻的行動」，中國的行為是「公然試圖將海運貿易政治化，並侵犯我們這個半球各國的主權」。

美國國務院指出，「巴拿馬是我們海運貿易體系的支柱，必須不受任何外來壓力干預。任何企圖破壞巴拿馬主權的行為，都對我們造成威脅」。

巴拿馬最高法院1月裁定，香港長和集團旗下子公司營運巴拿馬運河兩港口的合約違憲。巴拿馬政府強制接管港口資產後，懸掛巴拿馬旗的船隻在中國港口遭到檢查與扣留的案件顯著增加，外界認為這是中方藉此作為報復手段。