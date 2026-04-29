快訊

交鋒80分鐘沒共識 藍版軍購條例仍待協調整合

LINE免費貼圖6款！賓士貼圖免任務用半年 「使用鈔能力」購物男女必用

大雨要來了！2縣市大雷雨轟半小時 1縣市大雨恐下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

美太平洋陸軍司令首訪新加坡 重申穩固防務關係

中央社／ 新加坡29日專電

美國太平洋陸軍司令克拉克上任以來，本週首次訪問新加坡，並會晤新加坡國防官員，重申美國與新加坡之間穩固且長久的防務關係，並探討進一步加強雙方軍事合作。

新加坡國防部今天發布新聞資料指出，美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald P. Clark）27日起訪問新加坡3天，28日與新加坡國防部高級政務部長扎吉哈（Zaqy Mohamad）會面。這是克拉克2024年11月出任美國太平洋陸軍司令以來首訪新加坡。

新加坡國防部指出，克拉克走訪位於克蘭芝的新加坡陸軍作戰勤務支援指揮部（CSSCOM）聽取簡報，了解如何運用科技創新支援部隊行動。

克拉克亦參觀新加坡武裝部隊軍訓城（SAFTICity），了解新加坡軍方如何透過戰場模擬系統提升訓練真實性與成效。新加坡國防部指出，克拉克此次訪問展現新加坡與美方之間長久穩固的雙邊防務關係。新加坡陸軍部隊與美國太平洋陸軍部隊透過高層互訪、專業交流，以及雙邊和多邊演習保持定期互動，有助深化雙方交流。

新加坡國防部長陳振聲去年訪美時，重申與美方緊密國防事務關係和互利的夥伴合作。美國國防安全合作署今年初在官網發布聲明，批准向新加坡出售總值約23.16億美元的P-8A海上巡邏機及相關裝備，並指海上作戰力量有助提升星國應對威脅。新加坡將成為東南亞首個使用P-8A的國家。

陳振聲曾在受訪時表示，首批P-8A預計在2030年初投入服役，未來也將引入其他平台與P-8A相互配合，建構更全面的監測與應對體系。

美國總統川普（Donald Trump）去年10月在馬來西亞吉隆坡參加東南亞國家協會（ASEAN）高峰會，見證泰柬兩國簽署強化版停火協議。美中角力與地緣政治緊張局勢下，當時全球聚焦川普的亞洲行。

中東衝突受矚，新加坡國際政經學者廖振揚（Joseph Liow）日前告訴中央社，雖然短期內對東南亞的安全衝擊有限，但區域仍須警惕，這場衝突反映強權政治再度浮現，使國際經濟合作變得更加困難，對東南亞等區域亦帶來潛在風險。

新加坡與美國一向友好，軍事往來凸顯雙邊關係不同一般。兩國在2000年簽署協議，提供樟宜海軍基地外港設施，供美軍航空母艦等大型船隻靠泊，並為美軍第七艦隊及其他過往船隻提供後勤補給和維修服務。

美國 國防部 克拉克

相關新聞

查理三世「英式幽默」反酸川普？ 如果不是英國 恐要講法文

英國國王查理三世（King Charles III）近期訪美，28日晚間於白宮舉行的國宴發表談話，查理三世在談話中展現「英式幽默」，稱當年若不是英國戰勝法國，美國總統川普現在可能要講法文。由於之前川普

英王查理三世訪美成嘲諷素材 白宮貼「兩位國王」照片譏反川普人士

英國國王查理三世對美國進行國是訪問，28日在國會發表演說之際，白宮官員則忙著在X發文，貼出查理三世與川普一同大笑的照片，並配上「兩位國王」（TWO KINGS）的貼文。

改革開放後，錢進中國的40年：中國經濟走向幻滅的《狂野之旅》

從1970年代末，鄧小平上台，盛大的改革開放揭開序幕。文化大革命的悲劇、深入骨髓髮膚記憶的飢餓、公社帶來的貧困，似乎都成為了歷史。從1980年8月26日，中國全國人大常委會批准在深圳、珠海、汕頭和廈門

韓前總統夫婦均被判刑！涉操縱股價和收賄 前第一夫人金建希2審刑期增至4年

南韓首爾高等法院28日認定，前第一夫人金建希涉及操縱股價與接受統一教奢侈禮品，將其涉貪的刑期從一審的1年8個月增至4年，另判處5000萬韓元（約台幣107萬元）罰金，下令沒收其收受的鑽石項鍊並追繳約2

英王訪美仍不見哈利王子一家？白金漢宮：不予置評

英國國王查理三世(King Charles III)此行訪美四天，從白宮會談、國會演講到白宮國宴，緊湊行程精心籌畫，肩負修復英美關係的重任；然而，查理此行獨缺一位重要人物，那就是住在美國的兒子哈利王子

德指烏克蘭想入歐盟須接受喪失領土 示警2028年仍難如願

德國總理梅爾茨27日表示，歐盟無法接納處於戰爭的國家加入歐盟，烏克蘭入歐前提是須與俄羅斯達成和平協議，屆時烏克蘭可能必須面對部分領土不再屬於烏克蘭的現實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。