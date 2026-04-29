美太平洋陸軍司令首訪新加坡 重申穩固防務關係

美國太平洋陸軍司令克拉克上任以來，本週首次訪問新加坡，並會晤新加坡國防官員，重申美國與新加坡之間穩固且長久的防務關係，並探討進一步加強雙方軍事合作。

新加坡國防部今天發布新聞資料指出，美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald P. Clark）27日起訪問新加坡3天，28日與新加坡國防部高級政務部長扎吉哈（Zaqy Mohamad）會面。這是克拉克2024年11月出任美國太平洋陸軍司令以來首訪新加坡。

新加坡國防部指出，克拉克走訪位於克蘭芝的新加坡陸軍作戰勤務支援指揮部（CSSCOM）聽取簡報，了解如何運用科技創新支援部隊行動。

克拉克亦參觀新加坡武裝部隊軍訓城（SAFTICity），了解新加坡軍方如何透過戰場模擬系統提升訓練真實性與成效。新加坡國防部指出，克拉克此次訪問展現新加坡與美方之間長久穩固的雙邊防務關係。新加坡陸軍部隊與美國太平洋陸軍部隊透過高層互訪、專業交流，以及雙邊和多邊演習保持定期互動，有助深化雙方交流。

新加坡國防部長陳振聲去年訪美時，重申與美方緊密國防事務關係和互利的夥伴合作。美國國防安全合作署今年初在官網發布聲明，批准向新加坡出售總值約23.16億美元的P-8A海上巡邏機及相關裝備，並指海上作戰力量有助提升星國應對威脅。新加坡將成為東南亞首個使用P-8A的國家。

陳振聲曾在受訪時表示，首批P-8A預計在2030年初投入服役，未來也將引入其他平台與P-8A相互配合，建構更全面的監測與應對體系。

美國總統川普（Donald Trump）去年10月在馬來西亞吉隆坡參加東南亞國家協會（ASEAN）高峰會，見證泰柬兩國簽署強化版停火協議。美中角力與地緣政治緊張局勢下，當時全球聚焦川普的亞洲行。

中東衝突受矚，新加坡國際政經學者廖振揚（Joseph Liow）日前告訴中央社，雖然短期內對東南亞的安全衝擊有限，但區域仍須警惕，這場衝突反映強權政治再度浮現，使國際經濟合作變得更加困難，對東南亞等區域亦帶來潛在風險。

新加坡與美國一向友好，軍事往來凸顯雙邊關係不同一般。兩國在2000年簽署協議，提供樟宜海軍基地外港設施，供美軍航空母艦等大型船隻靠泊，並為美軍第七艦隊及其他過往船隻提供後勤補給和維修服務。