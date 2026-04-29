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高市早苗訪越聚焦區域和平 將談自由開放印太戰略

中央社／ 河內29日專電

日本首相高市早苗將於5月1日至3日造訪越南。日本駐越南大使表示，高市早苗將於河內大學演說「自由開放印太戰略」，盼雙方藉由越南的「戰略自主」，在自由開放印太戰略、區域和平與經濟安全上達成新合作。

日本駐越南大使伊藤直樹（Ito Naoki）28日舉行記者會表示，首相高市早苗的訪問將強化兩國在全面戰略夥伴關係框架下的協調合作，提升雙邊關係至新高度，共同解決區域和全球問題。

高市早苗這次訪問是應越南「知日派」，畢業於埼玉大學研究所的越南總理黎明興（Lê Minh Hưng）之邀進行。這是高市早苗第二次訪問越南，第一次是在2020 年，當時她擔任日本總務大臣。

伊藤直樹指出，日本首相上任一年內訪問越南幾乎已成為慣例，凸顯了日本一貫重視與越南的關係。

他透露，此次訪問一大亮點是高市早苗在越南河內國家大學（VNU-Hanoi）就「自由開放的印太戰略」發表政策演講，這也將是2020年以來日本首相首次在越南發表政策演說。

「自由開放的印太地區」（FOIP）願景最早由已故日本首相安倍晉三於10年前提出，其核心理念是印太地區將成為全球成長的中心。然而過去10年間，隨人工智慧（AI）和技術革命興起、全球南方國家地位的提升以及地緣政治局勢的日益複雜，世界格局發生顯著變化。

伊藤直樹指出，高市早苗堅信，自由開放的印太戰略必須與時俱進，以應對時代變遷。其中經濟安全更已成為許多國家關注的焦點，因此，建構「具有韌性的供應鏈」也成當務之急。

他說，「為實現和進一步發展自由開放的印太地區倡議，加強與越南這個增長迅猛、國際地位日益提升的東南亞國家合作至關重要。因此，高市早苗選擇越南作為此次演講地點意義深遠。」

日本盼與越南協調合作，創造和平穩定的國際環境。日方透露，高市早苗已於13日與越共中央總書記兼國家主席蘇林通話，確認在日益嚴峻的地區戰略環境下，日本將繼續進一步加強與越南這個追求「戰略自主」國家的關係。

日本大使表示，此次訪問4大戰略重點為創新與科學技術、能源安全與戰略基礎設施、外交國防安全與區域和平、人文與文化交流。日本將發揮優勢，「為越南的新增長模式做出貢獻」。

越南駐日大使范光校（Pham Quang Hieu）則在越媒專訪中表示，高市首相在2月國會大選勝利不到3個月後，便選擇越南作為東南亞之行首站，凸顯越南在日本地區政策中日益增長的戰略重要性。

他並未提及「印太戰略」，而是強調兩國的經濟互補性，以及科技合作作為越日關係新支柱，包括數位轉型、綠色轉型、創新、人工智慧和勞動力培訓等領域。

他重申，兩國已於2023年11月將關係提升為「亞洲及世界和平與繁榮全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership for Peace andProsperity in Asia and the world），將共同致力區域和平，這趟訪問顯示兩國關係邁入發展新階段。

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