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俄將紀念二戰勝利81週年 閱兵不展示軍事裝備

中央社／ 莫斯科28日綜合外電報導

俄羅斯國防部今天晚間表示，俄羅斯將於下月在莫斯科紅場（RedSquare）舉行紀念擊敗納粹德國的軍事閱兵，但考量到俄烏戰爭的作戰情勢，今年不會展示任何軍事裝備。

路透社報導，這場閱兵按傳統將在5月9日舉行，也就是蘇聯簽訂德國投降書的日子，今年將紀念俄羅斯所稱「偉大的衛國戰爭」（Great Patriotic War）勝利81週年。

這一天是俄羅斯日曆上最重要的節日之一，人數日漸稀少的退伍軍人會佩戴勳章走上街頭；而電視上播放的專題電影、紀錄片與戰時音樂，會營造出強烈的情感氛圍。

但俄羅斯國防部表示，今年不會有任何軍事裝備通過紅場。聲明指出，「來自各類高等軍事教育機構及俄羅斯聯邦武裝部隊各軍種的軍事人員，將作為行進縱隊的一部分參與閱兵」。

聲明也提到，部分教育機構的代表將不會參加，「同時因應當前作戰情勢，軍事裝備方陣也不會參加軍事閱兵」。

俄羅斯國防部指出，閱兵將展示所有參與「特別軍事行動」的各軍種官兵的工作成果。

聲明指出，這將包括俄羅斯戰略飛彈部隊、航空太空軍以及海軍艦艇上的官兵。俄羅斯國防部表示，空軍飛機將進行空中分列式飛行，並在閱兵結束時展示象徵俄羅斯國旗的白色、藍色與紅色三色。

國防部 德國 俄烏戰爭 俄羅斯 蘇聯

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