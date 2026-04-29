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欠聯合國1370億元！美國還錢開條件曝光 1要求點名中國

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
聯合國位於紐約市的總部。路透
聯合國位於紐約市的總部。路透

美國積欠聯合國至少43億美元（約1370億台幣），如今卻對還款開出條件。路透29日引述聚焦全球發展議題的獨立媒體Devex報導，美方要求聯合國先推動削減成本、縮編高層、改革退休金制度等措施，並特別要求限制中國大陸對聯合國的影響力，才會釋出更多資金。

截至2月初，美國積欠聯合國常規預算21.9億美元，占當時全球各國欠款總額逾95%；另積欠現行與過往維和任務24億美元，以及聯合國法庭4360萬美元。以上粗估共計欠款45億美元。

聯合國2月表示，美國在逾40億美元欠款中，僅支付約1.6億美元。聯合國秘書長古特瑞斯1月曾警告，因會員國未繳會費，尤其是美國欠款，聯合國正面臨「迫在眉睫的財務崩潰」。

Devex指出，美國已遞交2份外交文件，要求聯合國快速完成9項改革，作為美方釋出更多資金的條件。

內容包括全面改革聯合國退休金制度、取消部分高階人員及所有中階專業人員的長途商務艙旅行、進一步削減聯合國高層職位，以及裁減10%長期存在、成效不彰的維和任務。

還有一項要求是阻止中國每年將數千萬美元匯入設於聯合國秘書長辦公室的一項自由裁量基金，美方認為此舉可反制中國在聯合國的影響力。

Devex引述文件稱，這些改革將顯示聯合國「認真看待改革」。

美國駐聯合國代表團未立即回應置評請求。

中國駐聯合國代表團則表示，聯合國近年財務困難的根本原因，是最大出資國大幅積欠分攤會費，並呼籲「有關會員國」切實履行財務義務，以具體行動展現對聯合國的支持。

中國方面並稱，中國一貫忠實履行財務義務，也與聯合國展開建設性合作，任何阻撓這類合作的企圖「不僅毫無根據，也注定失敗」。

聯合國發言人杜雅里克表示，會員國繳納分攤會費是條約義務，古特瑞斯也已在推動相當大幅度的改革。杜雅里克說，相關改革涉及會員國必須作出的決定，目標是讓聯合國更有效率，並以最佳方式運用資源。

美國 美方 路透

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