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日媒：日擬出口中古艦給菲 有望成禁令解除後首例
日媒引述消息人士披露，日本與菲律賓正在協調新設協議框架，以出口日本海上自衛隊的中古護衛艦給菲律賓軍方。而這可能成為日本原則上解除武器出口禁令之後的首起出口案例。
日本政府4月21日修訂「防衛裝備移轉3原則」及其運用方針，取消原先限定於救難、運輸、警戒、監視、掃雷等5類型用途限制，允許出口「自衛隊法」所定義的「武器」，也就是具備殺傷敵人或破壞物體能力的裝備。
移轉對象僅限與日本簽署防衛裝備與技術移轉協議的國家，目前包括美國、英國、澳洲、印度、菲律賓及法國等17國，若加上正在談判中或尚未生效的國家，未來可能增加至約20國。日本放送協會（NHK）報導，隨著限制被撤除，日本今後預計會與各國具體協商武器出口。
共同社28日引述數名消息人士報導，日本防衛大臣小泉進次郎5月5日起將訪問菲律賓，預計與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）召開會談時敲定相關事宜。
日本計劃向菲律賓出口阿武隈級（Abukuma-class）護衛艦，這種護衛艦主要配備著高性能機砲、反艦飛彈系統與短魚雷發射管等。
報導指出，日本也可能會無償轉讓這幾艘中古護衛艦，但是仍需要完成相關法律配套措施。而日方有意透過設立框架，順利推動相關協議。
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