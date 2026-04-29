泰勒絲維也納恐攻犯嫌認罪 揭曾密謀中東連環攻擊

美國流行樂天后泰勒絲2024年維也納站的演唱會險遭伊斯蘭主義攻擊，所幸在最後關頭遭當局化解。被控策劃這起攻擊陰謀的21歲男子，今天在法庭審理首日部分認罪。

路透社和法新社報導，這名21歲被告是奧地利籍，對外僅透露身分為「柏蘭．A」（Beran A）。他於2024年8月7日被捕，也就是泰勒絲（Taylor Swift）「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）維也納站原定3場演出的首場前1天。

當時因當局警告激進組織「伊斯蘭國」（IS）疑似策劃攻擊，泰勒絲最終取消當地所有演出，事後並坦言這一切「令人心碎」。

本案在維也納不遠的維納新城（Wiener Neustadt）開審，審理內容不僅涉及演唱會攻擊未遂案。

● 跨國恐怖細胞與連環攻擊計畫

奧地利新聞通訊社（APA）報導指出，「柏蘭．A」是與同樣21歲的「亞達．K」（Arda K.）一同受審。

檢方表示，這兩人與目前被關押在沙烏地阿拉伯的奧地利籍男子「哈山．E」（Hasan E.）共同組成「極其危險的IS恐怖細胞」，計劃以IS名義發動多起攻擊。

檢方指控，這3名曾就讀同所學校的友人，早在泰勒絲演唱會前的2024年3月，就計劃在中東三地各發動一次攻擊：柏蘭．A前往杜拜（Dubai）、亞達．K前往伊斯坦堡（Istanbul），哈山．E則赴麥加（Mecca）。

3人雖各自前往指定城市，據信僅哈山．E實際發動了攻擊，且目前仍被沙烏地阿拉伯關押。

● 被告：恐慌發作無法下手

柏蘭．A向法庭坦言，他在杜拜時曾尋找包括觀光客和軍人在內的潛在攻擊目標，但每次都因「恐慌發作」無法下手。他在法庭上說，自己心中想著必須執行攻擊，但又害怕死亡。

柏蘭．A今天在庭審開始被問及是否認罪時回答：「我部分認罪。」但他對與泰勒絲演唱會相關的攻擊指控明確認罪。

他在法庭作證時同時表示，自己2024年8月被捕時，尚未制定明確的攻擊計畫。

柏蘭．A面臨最重20年有期徒刑。

本案共排定5個審理日，首日為今天，最後1天為5月28日。承審法官表示，屆時希望能作出裁決。