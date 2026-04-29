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英王訪美仍不見哈利王子一家？白金漢宮：不予置評

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
住在加州的哈利王子，並未現身父親查理國王在東岸的活動。（路透檔案照）
住在加州的哈利王子，並未現身父親查理國王在東岸的活動。（路透檔案照）

英國國王查理三世(King Charles III)此行訪美四天，從白宮會談、國會演講到白宮國宴，緊湊行程精心籌畫，肩負修復英美關係的重任；然而，查理此行獨缺一位重要人物，那就是住在美國的兒子哈利王子(Prince Harry)。

紐約時報報導，查理與王后卡蜜拉(Queen Camilla)的行程安排在華盛頓與紐約，而哈利一家四口就住在加州。

就地理位置而言，這對父子相隔不遠，但當白金漢宮官員被問及兩人是否會面時，卻不予置評，官方行程也未見父子會面安排。

查理與哈利的嫌隙可追溯至2020年，當時哈利以薩塞克斯公爵(Duke of Sussex)的身分宣布退出王室核心職務，攜家帶眷來美，不僅震驚英國社會，也讓王室公開決裂。

往後數年，父子關係屢遭考驗，裂痕不斷加深。

哈利先後出版回憶錄，揭露王室成長心路歷程，又與妻子梅根(Meghan Markle)製作網飛(Netflix)紀錄片，內容開撕他與哥哥威廉王儲(Prince William)的嚴重不睦，兄弟二人至今形同陌路。

此外，哈利控告英國當局撤銷他家人訪英的保全公費，最終敗訴；哈利事後坦言，官司敗訴讓他與父親漸行漸遠。

儘管父子關係不睦，他仍關心父親的健康狀況；查理去年確診罹患某種癌症。哈利當時說：「我非常希望能與家人和解。」

時隔19個月，父子二人去年9月首度在查理位於倫敦的克萊倫斯宮(Clarence House)重逢，私下會面約一小時；外界一度希冀，該次會面象徵兩人關係回暖。

孰料數月後，王室又爆發另一場更嚴重的醜聞，讓英國王室再度蒙羞。

查理的弟弟安德魯(Andrew Mountbatten-Windsor)涉嫌向已定罪的淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)洩漏政府機密而被捕，安德魯早已因與艾普斯坦關係匪淺而被剝奪王室頭銜；安德魯否認一切不當行為，但他落網再次衝擊王室形象與觀感。

哈利接受英國媒體訪問時，被問到安德魯事件，尷尬回應「近期新聞很多事情」；這句雲淡風輕的話反映哈利未捲入家族醜聞，卻無法置身事外的處境。

川普總統嘲諷英國首相施凱爾(Keir Starmer)之際，查理以君主身分訪美斡旋，展現修復英美關係的王室外交軟實力，卻無從改善親情裂痕。

哈利王子 白金漢宮 查理三世 華盛頓

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