象徵美英友好 英國王送川普「堅毅桌」複刻版設計圖

川普總統和來訪的英國國王查理三世（King Charles Ⅲ）28日在白宮互贈禮物，藉此象徵美英兩國數百年情誼。

查理三世贈送川普一份1879年「堅毅桌」（Resolute Desk）複刻版設計圖（裱框版）；川普贈送查理三世一份1785年信件特製復刻版，原信是美國開國元勳、時任美國首任駐英國大使約翰·亞當斯（John Adams）寫給另一位開國元勳約翰·傑伊（John Jay），亞當斯在信中承諾恢復美英友誼。

白金漢宮指出，白宮橢圓形辦公室的總統辦公桌「堅毅桌」設計圖原件，現藏於倫敦國家海事博物館。「堅毅桌」是用英國探險船「堅毅號」（H.M.S. Resolute）木材製成。「堅毅號」在北極探險過程中被冰封，美國政府1856年將該船打撈、修復、送回英國，贈予維多利亞女王，作為「美英兩國友好互助」的象徵。

「堅毅號」1879年退役，英國木匠大師艾文登（William Evenden）使用船上木材製作了三張辦公桌，其中包括維多利亞女王1880年11月贈予時任美國總統海斯（Rutherford B. Hayes）的「堅毅桌」。

川普贈予查理三世的特製1785年復刻信件，亞當斯在信中描述喬治三世國王（King George III）於聖詹姆斯宮（St. James’s Palace）接見他，信中引用了他與英王的對話，描述他感受到「一股強烈情感湧動」，在美國脫離英國獨立後，兩位領袖都希望恢復「兩國友誼」。

第一夫人梅蘭妮亞和卡蜜拉王后也互贈禮物。梅蘭妮亞獲贈一枚由英國珠寶設計師菲奧納·瑞伊 (Fiona Rae)設計的胸針；卡蜜拉王后則獲贈六把美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany）英王系列純銀茶匙和白宮蜂蜜。

白金漢宮表示，瑞伊的珠寶作品「融合傳統工藝、最新科技和電腦輔助設計」。瑞伊是2024年首批獲得查理三世國王皇家認證的企業之一；該認證授予提供王室商品和服務的個人或公司。