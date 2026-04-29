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英美交流之際 英相續陷派任牽涉「淫魔」駐美大使爭議

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導

就在英國國王查理三世(King Charles III)訪問白宮的同一時間，英國媒體頭條則是首相施凱爾(Keir Starmer)任命工黨(Labour Party)大老曼德森(Peter Mandelson)出任英國駐美大使，結果曼德森捲入「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)醜聞的餘波盪漾。施凱爾去年9月已經開除曼德森，「用人不當」、「判斷力出問題」等質疑卻未停歇，為了保住首相官位而苦戰。

施凱爾28日雖然避開了國會原本針對曼德森任命案的操守調查，面臨壓力卻日漸增加。施凱爾是否為了讓曼德森出任駐美大使而對某些原則放水，持續遭到質疑。

反對黨人士提案調查施凱爾是否觸犯國會規則但被下議院否決，不過一名前任政府高層官員說，與艾普斯坦交情甚篤的曼德森，在安全背景調查沒過關的情況下得以擔任外交要職，不確定是否符合正當程序(due process)。

美聯社報導，施凱爾對於未被告知曼德森沒通過安全調查感到憤怒，但高層官員說，從川普第二任期開始，便常承受來自首相辦公室要求盡快通過人事任命的壓力。

施凱爾的前幕僚長麥斯威尼(Morgan McSweeney)28日坦承，推薦曼德森出任駐美大使是個「嚴重錯誤」，但否認曾經施壓官員忽略安全疑慮。

麥斯威尼對下議院外交事務委員會成員說：「首相依賴我的建議，而我則犯下錯誤。」

麥斯威尼也向艾普斯坦受害者道歉。

麥斯威尼是在今年2月請辭，表示為駐美大使人事案負責。他說，原本以為曼德森有歐盟貿易專員的經驗，有助於英國跟川普政府達成貿易協議，「如果是賀錦麗當選總統，我想首相就不會挑曼德森了」。

本月稍早，施凱爾得知曼德森在違反政府安全審查機制下獲得任命之後，便開除英國外交部常任次官羅賓斯(Olly Robbins)。施凱爾說，羅賓斯沒有將安全疑慮上報首相，令人震驚。

查理三世 艾普斯坦

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