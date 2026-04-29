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美媒：美以欠款施壓聯合國改革 限縮中國影響力

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

關注全球發展的美國媒體Devex今天報導，美國在承諾支付積欠聯合國鉅額款項的同時，也設定了具體條件，其中包括要求其進一步削減開支，以及採取行動限制中國影響力等。

路透社引述Devex報導指出，美國發布2份外交照會，要求聯合國完成9項「快速見效」的改革，作為繳納欠款的條件，包括改革聯合國退休金制度、取消部分高階主管及所有中階管理人員搭乘長途商務艙出差的待遇、進一步削減聯合國高層官員職缺，以及減少至少10%「長期但成效不彰的維和任務」等。

此外，美國要求阻止中國每年向聯合國秘書長辦公室管理的一個自由支配基金挹注數千萬美元，以削弱北京在聯合國的影響力。

Devex引述其中一份文件稱：「這些改革將表明聯合國確實有意推動革新。」

美國駐聯合國代表團未立即回應置評要求。美方先前多次表示，將持續向聯合國施壓要求改革；美國今年已宣布退出數十個聯合國機構，並於去年削減數以百萬計美元資助。

中國駐聯合國代表團同樣未立即回應評論請求。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，美國和所有其他會員國繳納分攤會費是「條約規定的義務」，而聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）已在主導一場大規模改革。

古特瑞斯今年1月為聯合國的財務狀況發出警訊，警告由於有會員欠繳會費，這個擁有193個成員國的組織面臨「迫在眉睫的財務崩潰」風險，其中大部分款項是由華府拖欠。

聯合國2月證實，美國已償付約1.6億美元（約新台幣50億元）。

截至2月初，美國積欠聯合國常規預算達21.9億美元（約新台幣692億元），占全球各國欠款總額的95%以上；此外，美國還欠下24億美元的當前與既往維和任務費用，以及4360萬美元的聯合國法庭費用。

聯合國 美國

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