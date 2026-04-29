查理三世「英式幽默」反酸川普？ 如果不是英國 恐要講法文

英國國王查理三世（King Charles III）近期訪美，28日晚間於白宮舉行的國宴發表談話，查理三世在談話中展現「英式幽默」，稱當年若不是英國戰勝法國，美國總統川普現在可能要講法文。由於之前川普曾向歐洲領袖說，如果不是因為美國，歐洲人都要講德文，查理三世似乎有意藉美國建國史來反酸川普。

查理三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）27日抵達華府，展開為期4天的國事訪問，這是自英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在2007年訪美以來，再度有英國君主訪美，也是查理三世登基後，首度以君主身分訪美；查理三世28日上午訪問白宮，下午則至美國國會山莊發表演說，並於晚間參與在白宮舉行的國宴。

查理三世於國宴中也發表談話，並展現出英式幽默；正逢川普大興土木改建白宮東廂，查爾斯三世在國宴中致詞時說，「我無法不注意到東廂的修建，總統先生⋯⋯我很抱歉，英國人在1814年企圖對白宮做不動產改造。」這是指美國二次獨立戰爭期間，美國首都華盛頓的行政官邸（現稱白宮）和其它多處建築被英軍縱火焚燒，當時白宮幾近燒毀。

另外，川普之前曾向歐洲領袖說，如果不是因為美國，歐洲人都要講德文，指美國在二戰期間幫忙歐洲戰勝德國，查理三世則在談話提到，美國的地圖上充斥英國皇室的名字，而法國也在美國地圖上留下紀錄，查理三世並笑說，「我敢說如果不是英國，你可能要講法文了」。