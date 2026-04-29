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英王查理三世訪美成嘲諷素材 白宮貼「兩位國王」照片譏反川普人士

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國白宮28日舉行國宴，總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）與英國國王查理三世（左二）及王后卡蜜拉（左）在白宮大廳樓梯上合影。美聯社
美國白宮28日舉行國宴，總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）與英國國王查理三世（左二）及王后卡蜜拉（左）在白宮大廳樓梯上合影。美聯社

英國國王查理三世美國進行國是訪問，28日在國會發表演說之際，白宮官員則忙著在X發文，貼出查理三世與川普一同大笑的照片，並配上「兩位國王」（TWO KINGS）的貼文。

Politico與國會山莊報報導，白宮這則貼文似乎是在嘲諷批評川普的人士，他們將川普描繪為想當國王的人，包括上月全美超過800萬人參與的「不要國王」（No Kings）反川普抗議活動。

社群媒體上議論紛紛，川普的支持者指稱民主黨「偽善」，認為民主黨國會議員一方面為真正的國王鼓掌，另一方面卻批評川普。不過，川普26日接受CBS News節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時否認自己是國王。

川普告訴主持人歐唐納（Norah O'Donnell）：「我不是國王，如果我是國王，我就不會在這裡跟你談這些事。」

25日白宮記者協會晚宴發生槍擊事件，嫌犯據報導除曾在加州參加「不要國王」抗議外，還曾在網路上散布反川普與反基督教言論。川普也將這起事件歸咎於近期全國各地的「不要國王」抗議活動，但活動主辦方表示，這些抗議是為了反對川普權力的集中與擴張。

在2024年總統大選期間以及川普上任後，民主黨人多次將川普形容為法西斯與國王。但川普去年6月談及此議題時表示：「我不覺得自己像個國王；為了讓事情獲得批准，我得經歷一番折騰。」

川普進一步表示，國王會說「我不會去做這件事」，也根本不會遇到地方法規的限制，甚至連推動事情時都不會被這些規定綁住。他說，國王「不必打電話給眾議院議長強生和參議院多數黨領袖圖恩，說『各位，你們得把這件事辦成』，然後花上好幾年才完成。不，不，我們不是國王，我們完全不是國王。」

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