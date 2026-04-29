誰才跟美國有「特殊關係」？英大使坦言：不是英國而是它

《金融時報》近日取得一段錄音，顯示英國駐美大使特納爵士（Sir Christian Turner）2月中剛上任不久，與訪問華府的英國學生交流時表示，美國唯一的「特殊關係」對象「很可能是以色列」，而非英國。此番言論曝光之際，正值英國國王查理三世訪美，可能令此次國是訪問增添尷尬。

根據報導，特納這番言論是在美國與以色列對伊朗發動攻擊、引發當前中東衝突前的數周內發表。他在問答環節中表示，他不喜歡用「特殊關係」來形容英美關係，認為這個詞「相當懷舊、過於回顧過去，而且帶有很多包袱」，並補充指出「我認為大概只有一個國家與美國存在特殊關係，那很可能是以色列。」

特納指出，倫敦與華府的聯繫仍然非常強大，兩國之間有深厚的歷史與情感連結，尤其在國防與安全方面緊密交織。但他也表示，這種關係即便繼續被稱為「特殊」，未來仍須有所調整。

他表示，英國與歐洲其他國家必須「重新定義」這段關係，特別是在國防方面，而非依賴美國的安全保護傘；英國也需要明確說明，在雙邊關係中自身能提供什麼。

特納也批評美國的政治體系未能讓與淫魔富豪艾普斯坦有關的美國人士負責，稱這起醜聞「幾乎沒有影響到任何人」，並直言這種情況「相當不尋常」。相較之下，包括前任英國駐美大使曼德森勳爵（Lord Peter Mandelson），以及「可能包括首相」施凱爾在內的英國高層人物，卻因這起事件被「拉下台」。

他並指出，施凱爾今年稍早因任命曼德森引發的爭議一度陷入困境，並稱執政的工黨可能在5月地方選舉後將他「撤換」。

特納未回應金融時報記者的詢問。英方官員強調，特納的言論並非政府政策立場。英國外交、國協與發展事務部發言人表示：「這些是在2月初對一群訪美的英國高中生所發表的私人、非正式言論，不代表英國政府的立場。」

前英國駐美大使韋斯特馬科特爵士（Sir Peter Westmacott）則為特納辯護說：「原本面向私人聽眾的言論被公開，確實可能令人尷尬，但我認為他幾個月前對一群學生說的話，不會影響他在華府的良好表現。」