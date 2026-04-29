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黎巴嫩南部戰火未歇 以軍摧毀真主黨大型地道網

中央社／ 耶路撒冷28日綜合外電報導

以色列軍方今天指出，他們發現並摧毀一個由真主黨（Hezbollah）精銳部隊使用的大型地道網，並下令黎巴嫩戰火頻仍的南部地區居民即刻向北撤離。

法新社報導，自3月初以來，以色列持續與真主黨交戰，並派遣部隊進入黎巴嫩南部對抗這個由伊朗支持的武裝組織。儘管以黎4月17日達成一項脆弱的停火協議，暴力衝突仍然持續。

以軍聲明指出，在坎塔拉（Qantara）發現「兩條真主黨地道，歷時約10年建成」，全長達兩公里，已使用「450多噸炸藥」將其摧毀。

黎巴嫩國營媒體報導，以色列的爆破在坎塔拉留下了一個「大坑」。

法新社影像顯示，爆破現場升起兩股巨大煙柱，幾英里以外都清晰可見。

以軍消息人士形容，這是一個「龐大的地下軍事設施」，包括一條長800公尺的地道，以及另一條長1.2公里的地道，為真主黨精銳的拉德萬部隊（RadwanForce）「集結區」。

這名消息人士指出，這些地道位於民用基礎設施底下，包括學校和清真寺，內部設有睡眠區、淋浴間、廁所、小廚房以及5個集結大廳，並稱「由伊朗設計、資助並出資建造」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示：「今天我們炸毀了一條巨大的真主黨恐怖地道」，矢言持續打擊這個組織的基礎設施。

儘管存在停火協議，但以色列與真主黨仍持續交戰，並互相指責對方違反協議。

黎巴嫩衛生部表示，黎南的朱瓦亞（Jwaya）地區今晚遭以色列空襲，造成1人死亡、15人受傷，其中包括5名兒童與5名婦女。

這次空襲在以色列發布新一輪撤離命令後發動，要求十多個村莊與城鎮的居民立即向北撤離。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）指出，以色列「對黎巴嫩沒有領土野心」，稱當「真主黨及其他恐怖組織被瓦解」後，將撤出黎南。

以軍表示，真主黨發射多架爆炸性無人機，在以軍士兵附近引爆，但未造成人員傷亡。

真主黨3月2日發射火箭攻擊以色列，聲稱是為了報復伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）被殺，並將黎巴嫩捲入中東戰爭。

伊朗 真主黨 黎巴嫩 以色列

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