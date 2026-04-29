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阿根廷總統府限制媒體採訪 稱調查非法間諜活動有關

中央社／ 布宜諾斯艾利斯28日專電

阿根廷多家媒體近日批評政府限制記者進入總統府玫瑰宮採訪，並將相關情況與1976年軍事政變後軍政府時期作對照，引發新聞自由疑慮；但總統府指出，相關措施與「非法間諜活動」調查有關。

阿根廷政府自23日起至今仍禁止具採訪資格的記者進入總統府，並表示相關措施與「非法間諜活動」調查有關。總統府指出，全面新聞電視台（TN）記者涉嫌使用Meta智慧眼鏡，在未經授權情況下拍攝並播出總統府內部影像。

阿根廷新聞論壇（FOPEA）譴責，此舉改變國家行政部門主要的新聞報導基本條件，也直接影響公民取得政府行為資訊的權利。

多家媒體報導指出，此次限制記者進入總統府的情況在民主時期較罕見，並提及1976年軍事政變後軍政府時期作為歷史對照。

1976年阿根廷政變前，由伊莎貝爾·貝隆（Martinezde Peron, Isabel）領導的民選政府執政，政變後，阿根廷進入1976年至1983年的軍政府統治時期，期間政治活動與公共言論受到嚴格限制。

此外，阿根廷總統府先前已撤銷多家媒體記者採訪資格，總統府表示，相關措施與資訊內容有關，並指部分記者涉及散播與特定國際議題相關、損及國家形象的內容。

以電視節目評論走紅，出身經濟學界的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）自2023年12月上任以來，較少透過總統府記者會與記者直接互動。不過他仍接受串流平台、廣播及電視節目訪問，並在國家報（LaNación）、號角報（Clarín）及布省資訊報（Infobae）等傳統媒體發表評論文章。

根據國家報報導，米雷伊在社群平台X上持續發表與媒體相關內容。今年4月復活節連假期間，米雷伊於4天內發布約80則貼文，並轉發超過800則貼文，涉及對新聞業與媒體角色的批評。

此外，米雷伊在社群平台分享AI生成迷因圖，認為新聞業死亡，並使用「#NOLSALP」（我們不夠討厭記者）等字樣發表評論。

米雷伊27日於X平台轉發支持政府透過社群平台發布資訊、減少依賴記者會的相關言論。美洲人權委員會（IACHR）公開表達關切，並敦促阿根廷政府重新檢視限制，要求依國際標準調整。

阿根廷 間諜 總統府

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