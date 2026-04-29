英王赴美國會演說 強調英美聯盟重要、為烏克蘭發聲

英國國王查爾斯三世今天在美國國會發表演說強調英美聯盟獨一無二，且比以往任何時候都更重要；他並為烏克蘭發聲表示，保衛烏克蘭需要堅定不移的決心。此外，有鑒於川普日前出席晚宴發生槍擊事件，英王也在演說中譴責暴力。

查爾斯三世（King Charles III）與卡蜜拉王后（Queen Camilla）昨天抵達華府，展開為期4天國是訪問，試圖在美伊戰爭陰影中修補英美關係。英王夫婦這趟訪問時值美國獨立250週年。

美國於1776年宣布脫離英國獨立。查爾斯三世今早赴白宮與美國總統川普（Donald Trump）會晤後，下午到國會聯席會議發表近30分鐘演說。

他在演說中表示，感謝美國人民在獨立250週年之際，歡迎他和王后到訪。在這段漫長歲月中，英美兩國命運緊密相連；「我們在充滿高度不確定性的時代相聚」，從歐洲到中東的衝突為國際社會帶來巨大挑戰，其影響波及英美兩國。

查爾斯三世是繼已故女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）1991年發表演說後，首名在美國國會發表演說的英國君主。

他表示，英美的夥伴關係始於紛爭，但其強度未因此減弱。兩國本質上是理念相近的，「這是共同的民主、法律和社會傳統下的產物」，依據這些價值和傳統，兩國總能找到攜手共進的方式，「這正是我們關係中的『特殊成分』」。

他強調，英美所建立的聯盟是獨一無二的，相信這種夥伴關係比以往任何時候都更重要。

他指出，當前的世界比1991年更加動盪與危險，全球面臨巨大挑戰，任何國家都無法獨自承受。在此情況下，正如英國首相施凱爾（Keir Starmer）日前所言，英美「夥伴關係不可或缺」，必須在過去的基礎上持續建設。

查爾斯三世還提到，911事件發生後，北大西洋公約組織（NATO）首次啟動第五條款（即共同防禦條款），聯合國安理會團結一致面對恐怖主義。英美也共同響應號召，肩並肩走過兩次世界大戰、冷戰及阿富汗戰爭等。

他接著表示，如今保衛烏克蘭及其英勇人民「同樣需要這種堅定不移的決心，以確保真正公正且持久的和平」。美軍及其盟友的承諾和專業是北約核心，「承諾相互防衛，保護我們的公民與利益，使北美和歐洲人民免受共同敵人的侵害」。

查爾斯三世強調，英美的國防、情報與安全關係緊密相連。數以千計的美軍人員、國防官員及其家屬派駐英國，而英國人員也服務於美國30個州；英美正在共同製造F-35戰機，並和澳洲合作，推動AUKUS防務協議。

他說，「英國與美國的故事，其核心是一個關於和解、更新與卓越夥伴關係的故事」，從250年前的痛苦分裂中，雙方形塑一段友誼，並已成為歷史上最重要的聯盟之一。

他祈禱，英美聯盟能繼續捍衛共同價值，並和歐洲、大英國協及全世界的夥伴一起合作。

川普近期多次抨擊施凱爾反對伊朗戰事的立場，並批評北約盟國在伊朗戰事方面不願扮演更重要角色。

此外，川普25日在華盛頓希爾頓飯店出席白宮記者協會晚宴時發生槍擊案，查爾斯三世今天也在演講中譴責暴力。他說，該事件企圖傷害美國領導層並煽動恐懼、不合，「此類暴力行為絕不會成功，無論我們有何爭議，我們在維護民主、保護人民免受傷害…始終團結一致」。