聽新聞
0:00 / 0:00

英王查爾斯譴責槍手：這樣的暴力永遠不會成功

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
英王查爾斯三世與王后卡蜜拉27日抵美，展開4天訪美行程。(美聯社)
英王查爾斯三世與王后卡蜜拉27日抵美，展開4天訪美行程。(美聯社)

英國國王查爾斯三世（King Charles III）28日至美國國會發表演說，查爾斯三世譴責日前的槍擊事件，稱這樣的暴力永遠不會成功。

查爾斯三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）27日抵達華府，展開為期4天的國事訪問；查爾斯三世28日上午再度造訪白宮，並於下午訪問國會山莊，發表約30分鐘的談話。

美國總統川普日前首度以總統身分出席在華府希爾頓飯店舉辦的「白宮記者協會晚宴」，卻遭遇槍擊事件，最後川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）都被特勤人員安全護送離開，並未造成人員傷亡。

查爾斯三世28日在談話中表示，他在一個動盪不安的時期訪問美國，歐洲和中東都陷入衝突之中，為國際社會帶來巨大的挑戰；查爾斯三世也表示，他在槍擊事件之後訪問美國，指槍手企圖傷害美國的領導層、挑起恐懼和分裂。

查爾斯三世說，這樣的暴力永遠不會成功，並表示，不管有什麼樣的不同和歧見，大家都必須團結一致支持民主、保護人民免於傷害，並致敬那些勇於每天冒著生命危險為國家服務的人。

美國 華府 川普

延伸閱讀

查爾斯三世國是訪問會見川普 試圖修補英美關係

白宮記協晚宴槍擊／英王如期訪美 將與川普雙邊會談、在國會發表演說

英王查爾斯抵美修補兩國關係 川普喊「我的朋友」

川普白宮歡迎英王來訪 曝母親曾暗戀查爾斯三世

相關新聞

油市震撼…阿聯擬下月退出OPEC 逐步增產石油

阿拉伯聯合大公國政府廿八日表示，計畫下個月退出石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ），退出後將持續採取「負責任」行動，根據需求和市況以有節制方式逐步提高石油產量。

英王訪白宮修補關係 與川普悄悄話

英國國王查理三世與王后卡蜜拉廿七日抵達美國，展開四天國是訪問。由於英國首相施凱爾反對美國攻擊伊朗，引發美國總統川普不滿，查理此行目標之一是修補英美關係。

韓前總統夫婦均被判刑！涉操縱股價和收賄 前第一夫人金建希2審刑期增至4年

南韓首爾高等法院28日認定，前第一夫人金建希涉及操縱股價與接受統一教奢侈禮品，將其涉貪的刑期從一審的1年8個月增至4年，另判處5000萬韓元（約台幣107萬元）罰金，下令沒收其收受的鑽石項鍊並追繳約2

英王查爾斯譴責槍手：這樣的暴力永遠不會成功

英國國王查爾斯三世（King Charles III）28日至美國國會發表演說，查爾斯三世譴責日前的槍擊事件，稱這樣的暴力永遠不會成功。

英王查爾斯訪美 國會談話 為烏克蘭發聲

英國國王查爾斯三世（King Charles III）28日至美國國會發表演說，查爾斯三世不但強調北約的重要性，也為烏克蘭發聲。

援烏新模式！與烏克蘭簽訂協議 挪威設生產線量產烏無人機

挪威與烏克蘭國防部27日在基輔簽署協議，數千架烏克蘭設計的中型打擊無人機將在挪威境內製造，全數交付烏克蘭武裝部隊，首批系...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。