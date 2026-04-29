英王查爾斯譴責槍手：這樣的暴力永遠不會成功

英國國王查爾斯三世（King Charles III）28日至美國國會發表演說，查爾斯三世譴責日前的槍擊事件，稱這樣的暴力永遠不會成功。

查爾斯三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）27日抵達華府，展開為期4天的國事訪問；查爾斯三世28日上午再度造訪白宮，並於下午訪問國會山莊，發表約30分鐘的談話。

美國總統川普日前首度以總統身分出席在華府希爾頓飯店舉辦的「白宮記者協會晚宴」，卻遭遇槍擊事件，最後川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）都被特勤人員安全護送離開，並未造成人員傷亡。

查爾斯三世28日在談話中表示，他在一個動盪不安的時期訪問美國，歐洲和中東都陷入衝突之中，為國際社會帶來巨大的挑戰；查爾斯三世也表示，他在槍擊事件之後訪問美國，指槍手企圖傷害美國的領導層、挑起恐懼和分裂。

查爾斯三世說，這樣的暴力永遠不會成功，並表示，不管有什麼樣的不同和歧見，大家都必須團結一致支持民主、保護人民免於傷害，並致敬那些勇於每天冒著生命危險為國家服務的人。