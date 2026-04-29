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中東戰爭前景不明 義大利總理稱穩定物價是當務之急
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，鑒於美國與以色列對伊朗發動戰爭造成的影響，目前她的首要任務是抑制物價，特別是能源引發的通膨壓力。
法新社報導，梅洛尼在記者會中被詢及，政府對中東戰爭引發物價上漲採取的因應措施，是否會影響原先規劃的國防支出。
她表示：「我不會迴避攸關國防議題的責任…我目前須優先處理經濟層面的情況」，並補充說國防支出依然是「絕對優先事項」。
梅洛尼指出：「我們面對當前的國際危機，必須將控制物價與能源、避免通膨明顯衝擊國內生產毛額（GDP）成長視為往前邁進的一步。」
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