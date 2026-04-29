聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭前景不明 義大利總理稱穩定物價是當務之急

中央社／ 羅馬28日綜合外電報導

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，鑒於美國以色列伊朗發動戰爭造成的影響，目前她的首要任務是抑制物價，特別是能源引發的通膨壓力

法新社報導，梅洛尼在記者會中被詢及，政府對中東戰爭引發物價上漲採取的因應措施，是否會影響原先規劃的國防支出。

她表示：「我不會迴避攸關國防議題的責任…我目前須優先處理經濟層面的情況」，並補充說國防支出依然是「絕對優先事項」。

梅洛尼指出：「我們面對當前的國際危機，必須將控制物價與能源、避免通膨明顯衝擊國內生產毛額（GDP）成長視為往前邁進的一步。」

壓力 美國 能源 以色列 伊朗

延伸閱讀

3月歐元區消費者預期通膨率大增至4% 恐令央行擔憂

美伊戰爭最新情形曝！對國際經濟、財經市場與民生衝擊為何

封鎖中東動脈／美伊戰事未解 衝擊AI發展前景

伊朗戰火殃及國內經濟 德總理批美開戰無方

相關新聞

油市震撼…阿聯擬下月退出OPEC 逐步增產石油

阿拉伯聯合大公國政府廿八日表示，計畫下個月退出石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ），退出後將持續採取「負責任」行動，根據需求和市況以有節制方式逐步提高石油產量。

英王訪白宮修補關係 與川普悄悄話

英國國王查理三世與王后卡蜜拉廿七日抵達美國，展開四天國是訪問。由於英國首相施凱爾反對美國攻擊伊朗，引發美國總統川普不滿，查理此行目標之一是修補英美關係。

韓前總統夫婦均被判刑！涉操縱股價和收賄 前第一夫人金建希2審刑期增至4年

南韓首爾高等法院28日認定，前第一夫人金建希涉及操縱股價與接受統一教奢侈禮品，將其涉貪的刑期從一審的1年8個月增至4年，另判處5000萬韓元（約台幣107萬元）罰金，下令沒收其收受的鑽石項鍊並追繳約2

援烏新模式！與烏克蘭簽訂協議 挪威設生產線量產烏無人機

挪威與烏克蘭國防部27日在基輔簽署協議，數千架烏克蘭設計的中型打擊無人機將在挪威境內製造，全數交付烏克蘭武裝部隊，首批系...

歐洲議會通過歐盟7年長期預算案 規模達74兆元

歐洲議會今天投票通過歐盟下一個7年預算，規模較歐盟執委會於去年7月提出的版本增加約10%，總金額突破2兆歐元（約新台幣7...

烏軍稱3月擊落3.3萬架俄無人機 創開戰以來單月新高

烏克蘭國防部長表示，烏克蘭武裝部隊3月擊落3萬3000多架俄羅斯各式無人機，創下莫斯科全面入侵基輔4年多以來單月最高紀錄

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。