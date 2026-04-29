阿聯下月退出 OPEC

阿拉伯聯合大公國28日宣布，5月1日起將退出已加入60年的石油輸出國組織（OPEC），及包含俄羅斯等盟友在內的OPEC+，向該國長期戰略和經濟計畫看齊，這對這個石油生產國集團而言是一大打擊。

阿聯能源部在聲明中指出，退出OPEC將有助於阿聯加強回應瞬息萬變的需求，該國將逐步提高石油產量。能源部長馬茲魯伊受訪時表示，伊朗戰爭干擾全球能源市場，為阿聯創造退出OPEC的良機，阿聯相信戰爭引發的短缺，需要各國靈活回應市場需求，不受集體決策過程束縛。

馬茲魯伊說：「我們是在花費許多時間詳細評估所有策略後，做出這項決定…我們認為現在是做出這項決定的好時機，因為此舉不會嚴重影響市場：目前市場供給短缺。」

阿聯退出OPEC可能引發混亂並削弱該集團，但對美國總統川普而言是一大勝利，川普曾指控OPEC藉由哄抬油價向全世界「敲竹槓」。