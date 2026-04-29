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英王訪白宮修補關係 與川普悄悄話

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普夫婦（右二、右一）廿七日在白宮接待到訪的英王查理三世夫婦（左二、左一）。（美聯社）
美國總統川普夫婦（右二、右一）廿七日在白宮接待到訪的英王查理三世夫婦（左二、左一）。（美聯社）

英國國王查理三世與王后卡蜜拉廿七日抵達美國，展開四天國是訪問。由於英國首相施凱爾反對美國攻擊伊朗，引發美國總統川普不滿，查理此行目標之一是修補英美關係。

這是已故女王伊麗莎白二世二○○七年訪美以來，英國君主首次赴美國國是訪問。查理夫婦廿七日拜訪白宮，受到川普與第一夫人梅蘭妮亞迎接。在白宮綠廳用茶後，前往花園參觀一座新擴建的蜂箱；查理長期支持養蜂與環境保護。卡蜜拉則佩戴一枚結合英美國旗的胸針，這枚胸針是一九五七年伊麗莎白二世訪美時，紐約市長贈送的禮物。一九五七年那次訪問同樣意在修補關係，當時英美正因蘇伊士運河危機失和。

每日郵報報導，讀唇專家希克林表示，川普在白宮南草坪迎接英王時，低聲提到白宮記協晚宴槍擊案，查理似乎回應不想在現場停留太久。

希克林說，川普隨後提到俄羅斯總統普亭，川普稱「正在和普亭談」，並說普亭「想要戰爭」。查理似乎有意淡化話題，回應說「我們稍後再談」。

當日晚間，查理夫婦轉往英國駐美大使館出席花園派對，英美政商界逾六百人參加。現場餐點提供牛肉三明治也帶有外交意義，所用牛肉來自美英近期談妥協議後，首批免關稅進口美國的英國牛肉。

查理受到美方熱情歡迎之際，雙邊關係正因川普攻打伊朗而裂痕加深。川普多次抨擊英相施凱爾反對伊朗戰事，斥責他不願參戰，還稱英國航艦老舊沒戰力。查理預計廿八日下午三點（台灣時間廿九日早上三點）在美國國會發表演說，成為一九九一年伊麗莎白二世以來首位在美國國會演說的英國君主。

紐時報導，查理將在演說中承認英美確實存在分歧，但「兩國總能一次次找到攜手合作方式」。他也將表示，英美過去二百五十年來充滿「和解與更新」，至今這段關係是「人類歷史上最偉大的同盟」之一。查理也將倡議寬容、自由與平等等共同價值，並強調無論是支持北約或保護烏克蘭，都應捍衛這些信念。

梅蘭妮亞 施凱爾 伊麗莎白二世

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