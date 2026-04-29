德總理批評美國 「被伊朗玩弄」

德國總理梅爾茨罕見公開批評美國，稱川普政府一直缺乏明確的結束美伊衝突策略，如今「被伊朗玩弄」。

路透等媒體報導，梅爾茨廿七日在德國西部到訪其家鄉一所學校時表示，美國從一開始就誤判伊朗政權，在沒有明確退場策略情況下攻擊伊朗，「伊朗人顯然比預期的更強大，美國人在談判中也顯然沒有真正令人信服的策略。這類衝突的問題始終在於你不僅要介入，還必須能脫身。我們在阿富汗痛苦地見證了廿年，在伊拉克也看到這一點」。

梅爾茨明顯在警告美國，這場衝突可能會像美國當年出兵阿富汗及伊拉克一樣陷入泥潭。他說，「目前看不出美國人會選擇什麼戰略退路，尤其是伊朗人顯然正在非常高明地談判，或者說非常高明地不談判。伊朗讓美國人前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，然後又一無所獲空手離開」。

美伊上周末原定在巴基斯坦展開第二輪談判前夕，伊朗談判代表團先行離開；川普廿五日則以伊朗的和平協議不夠好為由，宣布取消特使威科夫和女婿庫許納的巴基斯坦之行，意味白宮面臨重啟戰火或恢復談判的兩難抉擇。

梅爾茨以罕見的坦率語氣指出，「整個美國被伊朗領導層特別是被伊朗革命衛隊玩弄，所以我希望這一切盡快結束」。但他也認為，衝突短期內落幕可能性不大。

這番言論是梅爾茨迄今對美伊戰爭最嚴厲的批評，路透說，這凸顯美歐之間裂痕日益加深。梅爾茨起初為美國與以色列攻擊伊朗辯護，曾表示「現在不是對華府說教的時候」；但隨著戰爭造成的經濟衝擊逐漸顯現，他的批評也愈來愈重。

德國堅稱這不是北約的戰爭，拒絕美國要求北約加入衝突。梅爾茨說，美以攻擊伊朗前，未曾徵詢德國及歐洲國家意見。