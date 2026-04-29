聽新聞
0:00 / 0:00

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導

德國總理梅爾茨罕見公開批評美國，稱川普政府一直缺乏明確的結束美伊衝突策略，如今「被伊朗玩弄」。

路透等媒體報導，梅爾茨廿七日在德國西部到訪其家鄉一所學校時表示，美國從一開始就誤判伊朗政權，在沒有明確退場策略情況下攻擊伊朗，「伊朗人顯然比預期的更強大，美國人在談判中也顯然沒有真正令人信服的策略。這類衝突的問題始終在於你不僅要介入，還必須能脫身。我們在阿富汗痛苦地見證了廿年，在伊拉克也看到這一點」。

梅爾茨明顯在警告美國，這場衝突可能會像美國當年出兵阿富汗及伊拉克一樣陷入泥潭。他說，「目前看不出美國人會選擇什麼戰略退路，尤其是伊朗人顯然正在非常高明地談判，或者說非常高明地不談判。伊朗讓美國人前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，然後又一無所獲空手離開」。

美伊上周末原定在巴基斯坦展開第二輪談判前夕，伊朗談判代表團先行離開；川普廿五日則以伊朗的和平協議不夠好為由，宣布取消特使威科夫和女婿庫許納的巴基斯坦之行，意味白宮面臨重啟戰火或恢復談判的兩難抉擇。

梅爾茨以罕見的坦率語氣指出，「整個美國被伊朗領導層特別是被伊朗革命衛隊玩弄，所以我希望這一切盡快結束」。但他也認為，衝突短期內落幕可能性不大。

這番言論是梅爾茨迄今對美伊戰爭最嚴厲的批評，路透說，這凸顯美歐之間裂痕日益加深。梅爾茨起初為美國與以色列攻擊伊朗辯護，曾表示「現在不是對華府說教的時候」；但隨著戰爭造成的經濟衝擊逐漸顯現，他的批評也愈來愈重。

德國堅稱這不是北約的戰爭，拒絕美國要求北約加入衝突。梅爾茨說，美以攻擊伊朗前，未曾徵詢德國及歐洲國家意見。

白宮 巴基斯坦 美國

延伸閱讀

伊朗戰火殃及國內經濟 德總理批美開戰無方

美伊和談未明 川普：伊朗不擁核才能協議

如何與美談判？伊朗強硬、溫和派一直有分歧 

「文件不夠好」川普取消特使赴巴國行程：伊朗想談打電話就行

相關新聞

韓前總統夫婦均被判刑！涉操縱股價和收賄 前第一夫人金建希2審刑期增至4年

南韓首爾高等法院28日認定，前第一夫人金建希涉及操縱股價與接受統一教奢侈禮品，將其涉貪的刑期從一審的1年8個月增至4年，另判處5000萬韓元（約台幣107萬元）罰金，下令沒收其收受的鑽石項鍊並追繳約2

遭烏無人機攻擊…俄煉油廠引發「大規模火災」 附近居民被迫疏散

俄羅斯當地官員今天表示，位於黑海沿岸的土普塞（Tuapse）煉油廠遭烏克蘭無人機襲擊，引發「大規模火災」，附近居民被迫疏...

油市震撼 阿聯擬下月退出OPEC、逐步增產石油

阿拉伯聯合大公國政府廿八日表示，計畫下個月退出石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ），退出後將持續採取「負責任」行動，根據需求和市況以有節制方式逐步提高石油產量。

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」

德國總理梅爾茨罕見公開批評美國，稱川普政府一直缺乏明確的結束美伊衝突策略，如今「被伊朗玩弄」。

伊朗原油突圍 拚用鐵路輸陸

美國持續封鎖伊朗港口，伊朗石油難以運出，儲油空間快速縮減。航運追蹤機構Kpler廿七日評估，伊朗未使用閒置儲油容量最多僅能再撐廿二天。伊朗已經開始採取極端措施維持開採避免減產，除了將原油暫存在海上油輪

伊朗提先開放海峽 川普不滿意

美伊談判陷入僵局，外傳伊朗提議先開放荷莫茲海峽，暫時擱置核問題。紐約時報引述多名官員報導，美國總統川普廿七日在白宮戰情室主持伊朗問題會議，川普在會中表明不滿意伊朗新提案，部分官員提出再封鎖伊朗兩個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。