援烏新模式！與烏克蘭簽訂協議 挪威設生產線量產烏無人機

挪威與烏克蘭國防部27日在基輔簽署協議，數千架烏克蘭設計的中型打擊無人機將在挪威境內製造，全數交付烏克蘭武裝部隊，首批系統預計今夏前送達前線。

這是「烏克蘭共造」（Build with Ukraine）計畫下首個挪烏聯合生產項目，由挪威駐烏克蘭大使漢森（Lars Ragnar Aalerud Hansen）代表挪威，烏克蘭副國防部長博耶夫（Serhii Boiev）代表烏方，在基輔完成簽署。

挪威國防部長桑維克（Tore O. Sandvik）在官方聲明稿中指出，協議對兩國各有所得：烏克蘭得以在安全環境下取得急需的裝備，挪方則藉此在關鍵領域建立實質製造能力。他說：「支持烏克蘭抵抗，是我們為挪威安全所做最重要的事。」

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，挪威今年撥款逾15億美元（約新台幣473億元），專項採購烏克蘭製武器，這批共同生產的無人機加上挪威對旅級部隊的裝備供應，直接強化烏軍戰力。他直言：「挪威由此取得已在實戰中驗證的技術，烏克蘭拿到奪回戰場主動權所需的裝備，這是雙贏夥伴關係。」

2026年挪威對烏克蘭的軍事支援總承諾達70億美元（約新台幣2205億元），聯合製造無人機所需款項另行撥付，不動用原有額度。

協議還包含雙邊產業合作條款，涵蓋供應鏈強化與研發協作，其框架設計允許日後擴展至其他產品與項目。基於安全理由，國防部目前不公開涉及的廠商名稱及確切產能規模。

這項協議呼應挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月14日在奧斯陸簽署的聯合聲明，也是去年12月無人機戰略公布以來，正式啟動的指標計畫。