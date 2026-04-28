歐洲議會通過歐盟7年長期預算案 規模達74兆元

歐洲議會今天投票通過歐盟下一個7年預算，規模較歐盟執委會於去年7月提出的版本增加約10%，總金額突破2兆歐元（約新台幣74兆元）。後續將在這個基礎上，與各成員國政府展開談判。

根據歐洲議會今天發布的報告，2028至2034年的歐盟總預算案以370票贊成、201票反對、84票棄權的結果順利通過。歐洲議會通過的預算案，整體規模較歐盟執委會提出的版本增加約10%，換算金額約1973億歐元，預算總額達2.01兆歐元，將用以支持歐盟的優先政治事項與戰略目標。

歐洲議會議員們強調，下一份歐盟的長期預算必須持續作為支持歐盟政策、公民、地區、企業以及中小企業的投資工具，同時確保支出能為歐盟增值，反對任何去歐盟化的傾向。若以「一國一計畫」的模式可能會削弱歐盟政策、降低透明度，並產生競爭。

議員也強調，需要充足的資金與政策，並為國家與地區夥伴關係計畫獨立撥款，領域包含共同農業與漁業政策，同時也涵蓋偏遠地區、凝聚政策、歐洲社會基金及內政事務。地區與地方政府應充分參與這些計畫的規劃與執行。

另一方面，加強對關鍵計畫的支持，例如歐洲競爭力基金（ECF）、展望歐洲（Horizon Europe）、「連接歐洲設施基金」（CEF）及民事防護機制，並為ECF下的「歐盟健康計畫」（EU4Health）提供專屬資金。同時，歡迎歐洲議會也歡迎歐盟執委會提案，將競爭力、國防、創新、數位與綠色轉型、基礎設施、衛生、教育與文化領域的資金翻倍。

議員們也呼籲加強對烏克蘭的支持，以及對多邊合作及人道主義援助的資助。

擔任共同報告人的羅馬尼亞籍歐洲議會議員穆瑞山（Siegfried Muresan）表示，透過今天的投票結果展現了歐洲議會的基調。在平衡新舊優先事項的同時適度調整，將預算增加了10%。呼籲歐盟理事會採取行動，接受議員們的提議，落實強大且及時的預算。

歐盟後續也將與各國政府就這份預算進行談判。