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菲防長：不擔心美軍印太嚇阻力減弱 但大陸恐趁虛而入

中央社／ 馬尼拉28日綜合外電報導
菲律賓國防部長鐵歐多洛今天接受路透社訪問時表示，菲國不擔心中東戰爭會削弱美國在印太地區的嚇阻力，但他警告，中國可能試圖尋找可乘之機。路透社
菲律賓國防部長鐵歐多洛今天接受路透社訪問時表示，菲國不擔心中東戰爭會削弱美國在印太地區的嚇阻力，但他警告，中國可能試圖尋找可乘之機。路透社

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天接受路透社訪問時表示，菲國不擔心中東戰爭會削弱美國印太地區的嚇阻力，但他警告，中國可能試圖尋找可乘之機。

路透社報導，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）發表這項言論的時機，適逢菲律賓與美國舉行年度聯合「肩並肩」（Balikatan）軍演，這次演習參與國數量創新高，包括首度參演的日本戰鬥部隊。

鐵歐多洛指出，中國近期在南海及台灣海峽的行動「不令人感到意外」，北京一旦認為與其競爭的強權分心，就會尋找可乘之機。

中國近期擴大在台灣周邊的海軍活動，包括派出1艘航空母艦穿越台海。根據路透社檢視過的衛星影像，中國本月也在南海黃岩島（Scarborough Shoal）入口處設置屏障。

菲中雙方近年來在南海爆發多起海上衝突。中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，即便荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）2016年已否決中方主張。

鐵歐多洛表示：「這並不令人感到意外，只要他們看到任何機會、察覺契機或弱點、或是發現可乘之機，他們就會加以利用。」

他指出，他對美菲間歷史悠久的「共同防禦條約」充滿信心，並不擔心伊朗戰爭可能削弱美國在亞洲的戰略調度能力。

鐵歐多洛說，他完全不擔心美國嚇阻力減弱，「肩並肩」軍演正是華府承諾的體現。

伊朗戰爭 美國 日本 菲律賓 印太

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