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美菲年度「肩並肩」演習 展示無人機反制能力

中央社／ 聖安東尼奧鎮28日專電
菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，28日舉行防空暨飛彈防衛科目，圖為美軍陸戰隊整合防空系統（MADIS）擊落一架無人機。中央社
菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，28日舉行防空暨飛彈防衛科目，圖為美軍陸戰隊整合防空系統（MADIS）擊落一架無人機。中央社

無人機正在改變現代戰爭的樣貌，菲律賓與美國部隊今天在年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習的防空暨飛彈防衛科目中，展示無人機反制能力。

這場「整合防空與飛彈防衛」（IAMD）演訓在面向南海的三描禮士省（Zambales）一處海軍基地舉行。

美軍部署陸戰隊整合防空系統（MADIS），以.30與.50口徑機槍擊落多架訓練用無人機，並在演習結尾發射刺針防空飛彈（Stinger），擊落一架高速固定翼無人機。

這是MADIS連續第2年在「肩並肩」演習中亮相。

美軍陸戰隊中尉史東納（Duncan Stoner）表示，演習單位已體認到低成本無人機在戰場上構成的重大威脅，因此包括MADIS在內相關系統的部署，以及濱海防空營的編成，都是對此一挑戰的直接回應。

史東納說明，「肩並肩」涵蓋多個科目，防空部隊攔截空中目標只是其中一環，其他還有地面部隊執行各自任務，以及由「海軍/陸戰隊遠征艦隊攔截系統」（NMESIS）展開海上拒止行動。

「肩並肩」自4月20日展開，預定持續至5月8日，除菲美之外，還有日本、加拿大、澳洲、法國及紐西蘭等國參與，動員超過1萬7000名官兵，演習範圍涵蓋南海和靠近台灣的菲律賓北部。

日本自衛隊今年首度直接參與，成為一大亮點；菲律賓與日本國會已於去年先後批准「相互准入協定」（RAA），允許雙方部隊進入彼此領土，參與聯合軍演及防衛合作活動。

媒體今天獲准參觀日本自衛隊營區，並參觀日本自衛隊帶來的基地防空地對空誘導彈系統。

這套系統是由指揮控制系統、火力控制系統及飛彈發射裝置組成，用於保護重要設施免受空中威脅。

未來一週，各參與國還將在呂宋島北部進行實彈反登陸及海上打擊等演訓課目。

菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，28日舉行防空暨飛彈防衛科目，日本自衛隊展示基地防空用地対空誘導弾系統。中央社
菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，28日舉行防空暨飛彈防衛科目，日本自衛隊展示基地防空用地対空誘導弾系統。中央社

菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，28日舉行防空暨飛彈防衛科目，美軍陸戰隊整合防空系統（MADIS）連續第2年亮相。中央社
菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，28日舉行防空暨飛彈防衛科目，美軍陸戰隊整合防空系統（MADIS）連續第2年亮相。中央社

陸戰隊 無人機 南海 菲律賓 演習

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