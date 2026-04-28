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遭烏無人機攻擊…俄煉油廠引發「大規模火災」 附近居民被迫疏散

中央社／ 莫斯科28日綜合外電報導
俄羅斯當地官員今天表示，位於黑海沿岸的土普塞（Tuapse）煉油廠遭烏克蘭無人機襲擊，引發「大規模火災」，附近居民被迫疏散。路透
俄羅斯當地官員今天表示，位於黑海沿岸的土普塞（Tuapse）煉油廠遭烏克蘭無人機襲擊，引發「大規模火災」，附近居民被迫疏散。路透

俄羅斯當地官員今天表示，位於黑海沿岸的土普塞（Tuapse）煉油廠遭烏克蘭無人機襲擊，引發「大規模火災」，附近居民被迫疏散。

路透社報導，業界消息人士指出，這座由俄羅斯石油公司（Rosneft）擁有的煉油廠生產的石油產品主要用於出口。然而，煉油廠16日遭烏克蘭無人機攻擊後，已經暫停運作。

俄羅斯南部克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar Krai）首長康卓葉夫（Veniamin Kondratiev）今天在通訊軟體Telegram表示：「土普塞再次發生嚴重事故。煉油廠遭無人機攻擊後，發生大規模火災。」

土普塞地區首長鮑柯（Sergei Boyko）已下令疏散煉油廠附近的居民，以防火勢蔓延造成危險。

烏克蘭近期數度空襲土普塞煉油廠及港口，其中一次攻擊導致海上漏油引發大火，火勢持續數日才被撲滅。

土普塞煉油廠主要生產石腦油、柴油、燃油和真空製氣油，年產能約1200萬公噸。

烏克蘭 無人機 火災

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