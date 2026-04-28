分析北韓處決案件…疫情期間激增「原因曝光」 金主愛將接班處決案恐上漲

位於首爾的民間團體昨天表示，北韓在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間封鎖邊境後，處決人數大幅增加，最主要與違反外來文化及宗教禁令有關。

路透社報導，「轉型正義工作組」（Transitional Justice Working Group）公布的報告顯示，2020至2024年北韓有60起處決案件，共計148人被處死，與這之前5年的41起相比，數量明顯增加。

這份調查是根據對880名住在南韓的脫北者的訪談，以及利用衛星影像標示處決地點所得的結果。然而，該團體也提醒，這些數據不應被視為最終定論。

報告指出，違反外來文化及宗教限制的案件，包含觀看南韓影視戲劇作品等，是最多處決案件的原因。疫情封鎖邊境前，謀殺是最常見的處決理由。

「轉型正義工作組」執行長李永煥（Hubert Lee）表示，與文化違規相關的處決不僅發生於與中國接壤的邊境地帶，內陸地區也有發現，顯示南韓媒體內容已遍及北韓全境。

報告顯示，隨著北韓領導人金正恩在疫情封鎖期間加強打壓異己，涉及政治罪名的處決案也在同期間內由4起增至28起。

李永煥說，外界預期金正恩之女金主愛將接班，可能導致處決案增加。

「當金主愛接班時間逼近時，處決案可能激增，以剷除其父親的親信，並安插自己的人馬。」

對於這份報告內容，北韓駐新加坡、倫敦大使館以及平壤在聯合國的常任代表團均尚未回應。