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韓前總統夫婦均被判刑！涉操縱股價和收賄 前第一夫人金建希2審刑期增至4年

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓前第一夫人金建希去年8月12日到首爾中央地院出席聆訊。路透
南韓前第一夫人金建希去年8月12日到首爾中央地院出席聆訊。路透

南韓首爾高等法院28日認定，前第一夫人金建希涉及操縱股價與接受統一教奢侈禮品，將其涉貪的刑期從一審的1年8個月增至4年，另判處5000萬韓元（約台幣107萬元）罰金，下令沒收其收受的鑽石項鍊並追繳約2000萬韓元。

此前，首爾中央地方法院1月28日因金建希收受統一教賄賂，處有期徒刑1年8個月，但就她另涉操縱股價、無償接受民調數據等案均判無罪。加上其丈夫、前總統尹錫悅因妨害公務等案遭判刑，這是南韓前總統夫婦均被判刑的首例。

金建希去年遭起訴，罪嫌包括操縱德意志汽車股價、干預尹錫悅所屬國民力量黨國會議員選舉提名，並透過法師全成培非法接受統一教相關人士請託等，違反「資本市場法」、「政治資金法」及「特定犯罪加重處罰法」，檢方求刑高到15年、罰金20億韓元並追繳約9.48億韓元。

法院一審僅認定金建希2022年收受香奈兒包與項鍊的行為有罪，也沒收涉案項鍊並追繳1281.5萬韓元（約台幣28萬元）。

金建希 尹錫悅 南韓

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