澳洲在野黨應對中國威脅 籲提高國防預算及產能自主

澳洲在野自由黨（Liberal）國防事務發言人派特森（James Paterson）指出，澳洲政府應該誠實地讓民眾認清中國的「惡意行為」，以便讓澳洲能夠應對當前的威脅。

派特森今天在「全國記者俱樂部」（National PressClub）發表演說，他批評澳洲政府粉飾澳、中關係，「如果澳洲民眾明白到，我們所身處區域在不久將來爆發衝突的可能性有多大，而且我們又多麼地準備不足，那麼，大家一定會走上街頭，要求增加國防開支」。

派特森舉例，中國海警和海上民兵在南海的「脅迫、危險和魯莽行為」，正在破壞國際社會安全秩序。

派特森說：「（中國）將島嶼、環礁和其他地景改造，讓其變成可提供明確軍事用途的軍、民兩用設施，這是系統性地試圖在南海造成既定的事實，令人擔憂。」

對於中國在南海的行為，派特森批評中國公然蔑視國際法院和法庭的裁決。派特森提醒：「對大國來說，遵守規則已成為一種可有可無的選擇。」

設於荷蘭海牙（The Hague）的常設仲裁法院（PCA）2016年裁決，中國宣稱在南海的九段線（現為十段線）主權範圍，在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源；但中國並不接受也不承認仲裁結果。

派特森又提醒，除了中國伸手南海和俄羅斯入侵烏克蘭之外，甚至「有時連我們的盟友美國，也是符合自身利益需要時，才遵守國際規則」。

派特森強調：「絕不應該認可，也不該歡迎強權即真理的世界再次到來；我們應該堅持我們的價值觀和原則，並倡導一種國際秩序，是既能維護我們自身安全，又能維護理念相近的夥伴利益。」

關於國際秩序，派特森提到台灣，「若中國國家主席習近平以武力併吞台灣，就算搬出國際法，也是無法阻止中國的；我們也不能只靠一個強大盟友來保護我們」。

派特森說，美國對維護國際秩序的意願降低，中國卻致力重塑印太地區權力格局。他認為，中國正在進行二戰以來規模最大的和平時期軍備建設，並在台灣周邊發動一連串具威脅性的軍事演習，再加上中國毫不含糊地宣稱必要時不惜動武實現統一，「當專制政權的言論與其實際能力日益一致時，要予以認真看待，才是上策」。

派特森認為：「澳洲的任務，是要投入一己之力，協助建立可信的集體嚇阻力量，以防止我們的地區發生衝突；又或者，一旦未能阻止衝突發生時，也能捍衛我們自身的利益。」故此，他指澳洲務必增加國防開支，並且盡快推動國防產能自主。