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聯合國爆口角！伊朗任禁止核子擴散會議副主席 美國怒轟是「侮辱」

中央社／ 紐約27日綜合外電報導
圖為聯合國秘書長安東尼奧古特雷斯在聯合國總部舉行的《不擴散核武條約》（NPT）第十一次審議大會上發表演說。法新社
圖為聯合國秘書長安東尼奧古特雷斯在聯合國總部舉行的《不擴散核武條約》（NPT）第十一次審議大會上發表演說。法新社

美國伊朗今天在聯合國（UN）爆發激烈口角，雙方就伊朗核子計畫與伊朗獲選「禁止核子擴散條約」（NPT）審議大會副主席等議題，針鋒相對。

路透社報導，第11屆「禁止核子擴散條約」審議大會今天於紐約聯合國總部開幕，目的在檢視這項自1970年起生效的條約實施情況。

大會主席、越南駐聯合國大使杜雄越（Do HungViet）指出，大會34名副主席是由不同團體提名，而伊朗是由「不結盟運動（Non-Aligned Movement）及其他國家」所選出。

美國國務院助理國務卿葉奧（Christopher Yeaw）在大會上指出，伊朗獲任副主席是對禁止核子擴散條約的「侮辱」。

葉奧指出：「伊朗長期以來蔑視禁止核子擴散條約的承諾，這點是不爭的事實。」

他批評德黑蘭拒絕與聯合國核子監督機構合作，以解決其核計畫相關疑慮，並稱這項任命名單「極其可恥，損害了本屆會議的公信力」。

伊朗駐國際原子能總署（IAEA）大使納加菲（Reza Najafi）則反擊美方言論「毫無根據且具政治動機」。

他對大會表示：「美國身為史上唯一使用過核武、且持續擴張並現代化核武庫的國家，卻試圖以法遵仲裁者自居，這根本站不住腳。」

核武議題一直是美國、伊朗、以色列三方近2個月衝突的核心。美國總統川普（Donald Trump）26日再次重申，絕對不允許伊朗擁有核子武器。

長期以來，伊朗要求華府承認其濃縮鈾的權利，強調該計畫僅用於和平用途；然而西方國家憂慮這可能被用於製造核武。

儘管伊朗堅稱不尋求核武，但IAEA與美國情報體系曾分別評估，德黑蘭確曾擁有核武開發計畫，直至2003年才停止。

美國 紐約 伊朗 聯合國 德黑蘭

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