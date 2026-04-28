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京都11歲童命案「狠心殺害繼子」 警帶繼父回棄屍現場指認

中央社／ 東京28日專電
日本京都府南丹市11歲男童死亡案，距離男童繼父安達優季被逮捕已經超過10天，警方今天帶他回到疑似與棄屍有關的公共廁所及其周邊等地進行現場指認，進一步釐清案情。（圖／京都府警察本部）
日本京都府南丹市11歲男童死亡案，距離男童繼父安達優季被逮捕已經超過10天，警方今天帶他回到疑似與棄屍有關的公共廁所及其周邊等地進行現場指認，進一步釐清案情。（圖／京都府警察本部）

日本京都府南丹市11歲男童死亡案，距離男童繼父安達優季被逮捕已經超過10天，警方今天帶他回到疑似與棄屍有關的公共廁所及其周邊等地進行現場指認，進一步釐清案情。

NHK、京都新聞報導，根據調查，37歲安達優季涉嫌在3月23日上午至4月13日傍晚期間，將男童遺體運至南丹市園部町的山林棄置。警方表示，安達已經承認相關嫌疑。

調查人員透露，確認男童在3月23日早上仍存活，安達在逮捕前的偵訊中供稱，當天將孩子送至園部小學後，再帶往市內某處，並勒住頸部致死。

警方懷疑，安達在最終棄屍山林前，曾將遺體在多處地點間轉移，包括一處公廁，先前已進行現場勘查。此外，搜尋過程中陸續發現男童物品。3月29日，親屬在距離園部小學約3公里的山區發現一個黃色背包；4月12日，又在距離小學約6公里外山中，尋獲疑似男童所穿的黑色鞋子。

上午9時左右，疑似載有安達的偵查車輛自南丹警署出發，前往發現背包的山路附近山區，以及疑似曾暫時棄置遺體的公廁等地。調查相關人士指出，警方是根據目前供述內容，於嫌疑人在場的情況下進行查證作業。

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