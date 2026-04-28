以色列大選新局 2前總理成立新政黨挑戰內唐亞胡

以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）與在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）26日宣布，兩人將共同成立新政黨、參加今年大選，目標是推翻現任總理內唐亞胡。

中央社引述法新社報導，班奈特與拉皮德在電視上發表聯合聲明，他說：「今晚我們共同成立團結黨（Beyahad），這個政黨由我領導，將帶來偉大勝利，開啟我們美麗國家的新時代。」

拉皮德則聲明表示：「班奈特是一位右派政治人物，但他誠實，我們彼此信任。」

班奈特說，一旦當選，他將成立全國調查委員會，要調查導致2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）襲擊事件的種種失誤。而現任內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）政府至今都拒絕展開調查。

自哈瑪斯那場襲擊以來，班奈特與拉皮德一直公開批評內唐亞胡處理戰爭的方式，拉皮德甚至對最近以色列與伊朗達成兩周停火協議，稱為「政治災難」。

民調顯示，班奈特是今年10月大選最有機會擊敗內唐亞胡的候選人。

現年54歲的班奈特，來自美國移民家庭，曾是高科技創業家，2005年以1億4500萬美元出售了自己的新創公司。以色列歷經兩年多的加薩（Gaza）戰爭之後，班奈特頗能引起部分年輕世代的共鳴。

班奈特曾是內唐亞胡的顧問幕僚，但隨著時間推移，他已成為內唐亞胡政策的堅定反對者。

他的新搭檔、62歲的拉皮德曾是知名電視記者，在2012年步入政壇、創立「未來黨」（Yesh Atid），後來發展為以色列的第二大政黨。

拉皮德除了短暫擔任總理外，一直是在野黨的領袖。

現任總理內唐亞胡計畫帶領所屬政黨，參加最遲10月底舉行的大選。