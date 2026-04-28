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談韓美作戰權移交 李在明：國家本來就要自己守護

中央社／ 首爾28日專電
南韓總統李在明。（歐新社）
南韓總統李在明。（歐新社）

韓美正進行戰時作戰指揮權移交程序，不過時程尚未確定，韓國總統李在明今天表示，國家本來就應該自己守護，「為什麼要依賴他人？」他強調軍事已具備足夠能力、無須擔憂。

韓、美戰時作戰指揮權正在進行移交過程，不過日前美方提出在2029年完成、韓方則是提出2028年，預計將於10月由兩國國防首長決定。

根據韓聯社報導，李在明今天在青瓦台主持國務會議時說：「國家本來就應該由自己守護，為什麼要依賴他人？當然可以、而且完全做得到。」李在明指出，近期因各種原因，似乎有部分人士對軍事安全產生不安。

李在明強調，韓國在不計駐韓美軍的情況下，軍事實力排名世界第5，年度國防支出是北韓全年GDP的1.4倍，而且訓練完善、士氣高昂，「經濟實力（北韓）無法相比，國防產業出口也已躍升至世界第4」。

對此，韓國國防部長安圭伯回應，部分勢力有煽動此類不安的傾向，但大多數國民並非如此認知；李在明指示，「應多向國民說明這些客觀情況」。

李在明強調，應避免任何一方產生不安，「應有自信、理所當然地由自己負責防衛，以目前狀態已具備足夠能力，希望讓國民充分認知無須擔憂」。

李在明也叮囑，必須做好自主防衛、制定戰略與作戰計畫的準備，也要具備獨立執行戰術與戰略的能力。對此，安圭伯說：「在此基礎上，已具備可提前收回戰時作戰指揮權的有形與無形資產及戰略體系。」

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