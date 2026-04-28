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紐西蘭揭北韓疑似海上違規事件 否認干擾中國空域
紐西蘭皇家空軍今天表示，紐軍偵察機在監控北韓規避國際制裁活動時，發現疑似海上非法貨物轉運。
法新社報導，空軍准將史考特（Andy Scott）指出，P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）在黃海與東海執行任務時，發現多起疑似違反制裁的行為。
除了「疑似船對船非法貨物轉運」外，紐西蘭另向聯合國通報35艘值得關注船隻。
史考特說：「維護國際法對區域安全至關重要，我們為自身能參與這項重要任務感到自豪。」
北韓受到多項聯合國制裁，包括禁止發展核武及使用彈道飛彈技術，但平壤當局多次公然違反限制。
紐西蘭軍方自2018年起便參與多國行動，在黃海和東海巡邏以落實對北韓的制裁。
紐西蘭軍方表示，已通報涉嫌向北韓運送精煉石油的船隻，以及平壤用以資助核武計畫的煤炭、砂石和鐵礦出口。
然而，中國本月抗議紐西蘭的巡邏行動，稱這是在中國空域內進行「干擾性與不負責任」的監視。
中方並指控一架紐西蘭飛機在黃海和東海上空進行「近距離偵察與騷擾」。
紐西蘭方面則駁斥了北京當局的相關指控。
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