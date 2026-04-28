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越共總書記帶頭祭拜國祖「雄王」 神話強化國族主義

中央社／ 河內28日專電
河內昇龍皇城遺址始建於11世紀李朝時期，是越南歷代封建朝代如李、陳、黎等的政治權力中心。黎朝起，統治者也在昇龍皇城祭祀雄王，被視為繼承了雄王開創的國家正統。中央社
河內昇龍皇城遺址始建於11世紀李朝時期，是越南歷代封建朝代如李、陳、黎等的政治權力中心。黎朝起，統治者也在昇龍皇城祭祀雄王，被視為繼承了雄王開創的國家正統。中央社

27日為越南「雄王節」補假，以感念越南神話的「國祖」。越南人自詡為「雄王」後裔，最初出現是為對抗中原文化，強調越南自主。歷代統治者使用「雄王」論述強化國族認同、凝聚民族，更賦予統治正當性。

越共總書記兼國家主席蘇林（Tô Lâm）26日走進越南東北部富壽省雄王廟遺址，親自上香獻花。身邊圍繞成千上萬民眾，一起祭拜越南人的共同祖先。

國族的建立通常以神話凝聚，在多民族中建構「同胞」概念。中國人以炎帝神農氏及黃帝有熊氏作為遙想，自稱為炎黃子孫。越南人也有自己的神話祖先，就是「雄王」。

但不同於炎黃停留在歷史敘事中，越南的雄王因越共國父胡志明的推崇，以更實際的方式進入民眾的生活。1946年，胡志明簽政令，將雄王紀念日農曆3月10日全國放假一日，至今仍是越南少數國定假日中的一天。

根據「大越史記全書」等古籍資料，越南神話中，代表「山」與陸地文明的甌姬（Âu Cơ），以及代表「水」與海洋文明的雒龍君（Lạc Long Quân）結合，生下百子，傳為百越的祖先。

兩人最後因「水火相剋」決定分開，甌姬帶著50子在地上建立國家，長子為鴻龐氏，以「文郎」為國號，建都峰州，即今日的富壽省越池市，開啟西元前2879年至前258年文郎國統治的起源，傳說是越南史上第一個朝代。

文郎國的領袖皆稱「雄王」（Hùng Vương），今天越南人祭拜雄王，其實是緬懷早期的移民先人。所謂的雄王，不是單指一位君王，而是指這支鴻龐氏，從涇陽王算下來18個朝代，共2000多年的統治時期。

有趣的是，其實雄王是炎帝的後裔。傳說炎帝的三世孫名為帝明（Đế Minh），他在巡視南方時，娶了婺僊女（Vụ Tiên），生下了一個兒子名叫祿續（LộcTục），封號為涇陽王。之後涇陽王娶了洞庭君之女，生下了雒龍君。

雄王被視為越南人的共同祖先，賦予了越南人「同胞」（đồng bào）的血緣概念，即從同一胞衣出生，將不同地域的越南人民凝聚為「一家人」。

蘇林昨天在雄王廟的致詞中，也出現「同胞」一詞，稱雄王日是「感恩的節日與同胞的慶典」。他並引用胡志明所言：「雄王建國，我們須合力守國。」

每年到這天，雄山就會舉行隆重祭拜儀式與慶典，當地人會身著傳統服飾抬轎上山，許多外縣市民眾會湧進同慶。「雄王祭祀信仰」也於2012年12月6日被聯合國教科文組織（UNESCO）正式列入人類無形文化遺產代表作名錄。

據說，如今遍布越南各地的雄王信仰其實是在15世紀下半葉的黎聖宗才開始出現，他下令建「雄王玉譜」，確立其為越南「國祖」。

相關資料顯示，越南封建時期，受到中原文化影響與入侵，統治者利用雄王傳說來強調「南國山河」的自主性，對抗中原的「華夷之辨」，確立自身身為「王」而非「侯」的合法性。

一個國族的誕生，時常藉著神話的力量建構論述。越南透過將「雄王」塑造為共同的民族始祖，並結合強烈的信仰祭祀儀式，成功將神話轉化為國族凝聚力。雄王祭祀信仰不僅是「飲水思源」的傳統，也被提升為鞏固國家團結與文化認同的基石。

雄王傳說作為越南的建國神話，創造命運共同體與凝聚民族向心力，透過本土歷史建構、強化愛國主義與文化認同等途徑，被越南歷代統治者用作鞏固統治正當性、抵抗外來侵略勢力的工具。但不可否認的，它也成為越南民族靈魂以及連結海內外越南人的紐帶。

越南 中國人 蘇林

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