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高市早苗將訪越南與澳洲 擬發表進化版「自由且開放印太地區」方針

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本首相高市早苗。（歐新社）
日本首相高市早苗。（歐新社）

日本首相高市早苗即將在5月1日起先後訪問越南與澳洲，她預計在越南發表進一步發展的「自由且開放印太地區」外交方針，並提出加強能源與人工智慧（AI）等領域合作的構想。

日本放送協會（NHK）與時事通信社報導，內閣官房長官木原稔今天在記者會宣布，高市即將出訪5天，預計在5月2日與5月4日分別與越南及澳洲領袖召開會談。

木原也說明，高市5月3日即將發表與未來外交方針有關的演說。

高市訪越期間預計前往大學演講，發表「進化版」的「自由且開放印太地區」外交方針。今年適逢日本前首相安倍晉三倡議「自由且開放的印太地區」滿10週年。

而高市計劃在演說期間，表達有意協助各國不過度依賴特定國家，並確保自主性與韌性的立場。

同時，高市也將宣布在能源與AI等領域加強合作，擴大跨太平洋夥伴協定（TPP）的參與國，還有提供國防裝備以提升海上保安能力。

除了高市，外務大臣茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎、財務大臣片山皋月也將在近期出訪。茂木計劃前往具有礦物資源的尚比亞、安哥拉在內的4個非洲國家；片山擬出訪烏茲別克，出席亞洲開發銀行（ADB）年度大會。

而小泉今天在記者會宣布，預計在5月3日到7日訪問印尼與菲律賓，並分別與這兩國的國防部長會晤，簽署擴大國防合作的相關文件。

小泉即將與菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）協議推動防衛裝備及技術相關合作，同時計劃視察美國與菲律賓共同主辦的多國軍演「肩並肩」（Balikatan）。

高市早苗

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