查爾斯三世國是訪問會見川普 試圖修補英美關係
英國國王查爾斯三世（King Charles III）抵達美國展開為期4天的國是訪問。他在維安疑慮升高情況下與美國總統川普會面，試圖在美伊戰爭陰影中修補英美之間的關係。
法新社報導，查爾斯三世與卡蜜拉王后（QueenCamilla）稍早抵達華盛頓近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），由手持花束的孩童在紅毯迎接。
英王夫婦這次的國是訪問，時值美國獨立250週年，同時慶祝兩個親密盟友之間的歷史淵源。
華盛頓今天陽光和煦，查爾斯三世與川普在白宮南廊外握手談話，談話看似友善，但無法得知內容。
美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）身著淡黃色套裝迎接英王夫婦。卡蜜拉則是配戴英美國旗圖案的卡地亞（Cartier）白金胸針，上面鑲嵌著紅寶石、祖母綠與鑽石。
川普夫婦與英王夫婦先共同茶敘，隨後參觀精心修剪的白宮南草坪及養蜂箱。
隨後，王室成員前往英國大使官邸參加花園酒會，現場有數百名賓客，包括英國的奧運跳水冠軍戴利（Tom Daley）、美國眾議院議長強生（MikeJohnson）及其他政要。
白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天表示，這次訪問將「彰顯雙方長久且特殊的關係」。
查爾斯三世明天將在國會聯席會議發表演說。根據事先公布的講稿摘錄，他將談到英美兩國悠久的歷史是一段「和解與重生」的歷程。他將繼已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）1991年發表演說後，成為首名在美國國會發表演說的英國君主。
川普25日出席白宮記者協會晚宴發生槍擊，查爾斯三世的訪問於安全層面上更加敏感。原本精心安排、刻意減少媒體互動的行程，如今更在嚴密維安下進行。
川普夫婦明天亦將在橢圓形辦公室與英王夫婦會面，隨後並在晚上舉行國宴。
英王夫婦29日將前往紐約參訪911紀念館，並於30日啟程前往百慕達（Bermuda）展開查爾斯三世即位後，首次英國海外領地的訪問行程。
英王夫婦受到美方熱情歡迎的背後，華盛頓與倫敦之間所謂的「特殊關係」，正因川普發動伊朗戰爭裂痕加深。
川普曾多次抨擊英國首相施凱爾（Keir Starmer）反對伊朗戰事的立場，以及施凱爾政府的移民與能源政策。
施凱爾雖公開批評伊朗戰爭，但仍為這次國是訪問辯護。本月初「輿觀」（YouGov）所作民調顯示，48%英國民眾支持取消此次訪問。
川普表示，查爾斯三世此行有助於修補大西洋兩岸關係。
川普昨天接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「（查爾斯三世）代表他的國家，無人能出其右。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。