查爾斯三世國是訪問會見川普 試圖修補英美關係

英國國王查爾斯三世（King Charles III）抵達美國展開為期4天的國是訪問。他在維安疑慮升高情況下與美國總統川普會面，試圖在美伊戰爭陰影中修補英美之間的關係。

法新社報導，查爾斯三世與卡蜜拉王后（QueenCamilla）稍早抵達華盛頓近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），由手持花束的孩童在紅毯迎接。

英王夫婦這次的國是訪問，時值美國獨立250週年，同時慶祝兩個親密盟友之間的歷史淵源。

華盛頓今天陽光和煦，查爾斯三世與川普在白宮南廊外握手談話，談話看似友善，但無法得知內容。

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）身著淡黃色套裝迎接英王夫婦。卡蜜拉則是配戴英美國旗圖案的卡地亞（Cartier）白金胸針，上面鑲嵌著紅寶石、祖母綠與鑽石。

川普夫婦與英王夫婦先共同茶敘，隨後參觀精心修剪的白宮南草坪及養蜂箱。

隨後，王室成員前往英國大使官邸參加花園酒會，現場有數百名賓客，包括英國的奧運跳水冠軍戴利（Tom Daley）、美國眾議院議長強生（MikeJohnson）及其他政要。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天表示，這次訪問將「彰顯雙方長久且特殊的關係」。

查爾斯三世明天將在國會聯席會議發表演說。根據事先公布的講稿摘錄，他將談到英美兩國悠久的歷史是一段「和解與重生」的歷程。他將繼已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）1991年發表演說後，成為首名在美國國會發表演說的英國君主。

川普25日出席白宮記者協會晚宴發生槍擊，查爾斯三世的訪問於安全層面上更加敏感。原本精心安排、刻意減少媒體互動的行程，如今更在嚴密維安下進行。

川普夫婦明天亦將在橢圓形辦公室與英王夫婦會面，隨後並在晚上舉行國宴。

英王夫婦29日將前往紐約參訪911紀念館，並於30日啟程前往百慕達（Bermuda）展開查爾斯三世即位後，首次英國海外領地的訪問行程。

英王夫婦受到美方熱情歡迎的背後，華盛頓與倫敦之間所謂的「特殊關係」，正因川普發動伊朗戰爭裂痕加深。

川普曾多次抨擊英國首相施凱爾（Keir Starmer）反對伊朗戰事的立場，以及施凱爾政府的移民與能源政策。

施凱爾雖公開批評伊朗戰爭，但仍為這次國是訪問辯護。本月初「輿觀」（YouGov）所作民調顯示，48%英國民眾支持取消此次訪問。

川普表示，查爾斯三世此行有助於修補大西洋兩岸關係。

川普昨天接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「（查爾斯三世）代表他的國家，無人能出其右。」