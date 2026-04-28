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大馬警揭空中飛人運毒模式 2025年至今赴台10起

中央社／ 吉隆坡28日專電

馬來西亞犯罪集團以招待旅遊和海外高薪工作為誘餌，誘騙民眾擔任「空中飛人」挾帶運毒。大馬警方統計，過去3年共191名馬來西亞人在海外運毒被捕，涉及17國；自2025年至今年3月，有10起「空中飛人」運毒到台灣。

根據「新海峽時報」（New Straits Times）、馬來文媒體大都會報（Harian Metro）報導，包括學生、青少年、求職者，以及沒有穩定收入者，都是犯罪集團吸收目標。

馬來西亞皇家警察肅毒局總監胡申（Hussein OmarKhan）表示，這些族群在經濟、社會與心理層面上相對脆弱，往往會被犯罪集團鎖定為主要吸收對象。

他指出，受害人僅被要求運送文件或個人物品，可獲得馬幣1000令吉（約新台幣8000元）到1萬令吉不等報酬，其中暗藏毒品。這些被害人一旦同意執行任務，就被犯罪集團操控。

對於「空中飛人」運毒走私模式，胡申指出，常見運毒方式是把毒品藏於身上、吞食毒品膠囊，或藏於行李箱暗格夾層，通常安排經由第三國轉運，再前往最終的目的地。

大馬警方統計，從2023年到今年3月，有191名馬來西亞人在海外運毒被捕，過去兩年共記錄77起逮捕案例。

他說，如以2025年到今年3月為例，新加坡逮捕人數最多，共13起，其次為印尼有12起、台灣有10起、泰國有8起、柬埔寨有6起、菲律賓有5起及澳門有5起。其它地點還包括韓國、寮國、比利時、香港、日本、約旦等多國。

此外，從台灣長期統計顯示，法務部針對過去10年新入監非本國受刑人犯罪罪名調查，馬來西亞人以詐欺罪192人、占56.5%最多，毒品危害防制條例118人、占34.7%居次。

大馬與台灣警方近年多次合作破獲毒品走私案件，近期案例為馬來西亞運毒集團幹部林姓男子吸收黃姓女子擔任下線，協助將毒品運往台灣，並將約4公斤海洛因藏匿於薯粉餅罐內。

刑事局接獲大馬情資後循線追查，於北市查獲2嫌和取貨犯嫌，士林地檢署訊後已依毒品罪起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

馬來西亞 毒品

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