川普陰影籠罩 北約擬不再每年辦峰會

路透引述6名消息人士說法報導，北大西洋公約組織(NATO)考慮終止近年來每年召開高峰會的做法，此舉可望避免美國川普總統任期最後一年可能出現的緊張互動場面。

北約組織共有32個會員國。報導說，川普政府多次嚴厲批評其中許多會員國，最近更斥責部分盟國未能進一步協助美國對伊朗的軍事行動。

北約77年歷史中，峰會召開頻率有所不同，但自2021年以來各國領袖每年夏季會晤，今年將於7月7日和8日在土耳其首都安卡拉齊聚一堂。

不過1名資深歐洲官員和5名來自北約會員國的外交官告訴路透，部分會員國正推動放慢節奏。

●北約會員國尋求降低戲劇性、提升決策品質

一名外交官表示，2027年預定在阿爾巴尼亞舉辦的峰會很可能會延至秋季舉行，北約也正考慮2028年是否完全不召開峰會。2028年是美國總統大選年，也是川普在任的最後完整年度。

另一名外交官說，部分國家正推動每兩年舉行一次峰會，並說目前尚未做出任何決定，北約秘書長呂特(Mark Rutte)將擁有最終決定權。

一名北約官員回應路透提問時說：「北約將持續舉行國家元首與政府首長的定期會議，北約盟國在峰會之間將持續就共同安全事務商議、規劃及決策。」

兩名消息人士提到川普是因素之一，但也有多人指出背後還有更全面的考量。

●川普陰影持續籠罩北約會議

華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)非常駐資深研究員柏利(Phyllis Berry)寫道：「減少高調的峰會將有助北約專注自身事務，並減少近年許多跨大西洋互動中出現的戲劇性場面。」

她上周在智庫官網刊登的文章中指出，北約在冷戰時期僅舉行8次峰會。她形容川普第1任期內的前3次北約峰會「引發爭議，主要是他抱怨盟國國防支出低」。

今年的峰會似乎也將充滿緊張氣氛。

美國對伊朗開戰時未事先知會或諮詢盟國。北約盟國拒絕提供川普所要求的支援後，川普公開質疑美國是否應遵守北約共同防禦條款，甚至表示正考慮退出北約。他數月前還表態想要接管格陵蘭。格陵蘭是北約會員國丹麥的自治領地。