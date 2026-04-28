快訊

新北藍合整合成功！李四川民調勝出 黃國昌說到做到祝福

淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

台股收盤下跌94點收39,521點 台積電收2,215元下跌50元

聽新聞
0:00 / 0:00

川普陰影籠罩 北約擬不再每年辦峰會

世界日報／ 編譯中心/綜合報導

路透引述6名消息人士說法報導，北大西洋公約組織(NATO)考慮終止近年來每年召開高峰會的做法，此舉可望避免美國川普總統任期最後一年可能出現的緊張互動場面。

北約組織共有32個會員國。報導說，川普政府多次嚴厲批評其中許多會員國，最近更斥責部分盟國未能進一步協助美國對伊朗的軍事行動。

北約77年歷史中，峰會召開頻率有所不同，但自2021年以來各國領袖每年夏季會晤，今年將於7月7日和8日在土耳其首都安卡拉齊聚一堂。

不過1名資深歐洲官員和5名來自北約會員國的外交官告訴路透，部分會員國正推動放慢節奏。

●北約會員國尋求降低戲劇性、提升決策品質

一名外交官表示，2027年預定在阿爾巴尼亞舉辦的峰會很可能會延至秋季舉行，北約也正考慮2028年是否完全不召開峰會。2028年是美國總統大選年，也是川普在任的最後完整年度。

另一名外交官說，部分國家正推動每兩年舉行一次峰會，並說目前尚未做出任何決定，北約秘書長呂特(Mark Rutte)將擁有最終決定權。

一名北約官員回應路透提問時說：「北約將持續舉行國家元首與政府首長的定期會議，北約盟國在峰會之間將持續就共同安全事務商議、規劃及決策。」

兩名消息人士提到川普是因素之一，但也有多人指出背後還有更全面的考量。

●川普陰影持續籠罩北約會議

華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)非常駐資深研究員柏利(Phyllis Berry)寫道：「減少高調的峰會將有助北約專注自身事務，並減少近年許多跨大西洋互動中出現的戲劇性場面。」

她上周在智庫官網刊登的文章中指出，北約在冷戰時期僅舉行8次峰會。她形容川普第1任期內的前3次北約峰會「引發爭議，主要是他抱怨盟國國防支出低」。

今年的峰會似乎也將充滿緊張氣氛。

美國對伊朗開戰時未事先知會或諮詢盟國。北約盟國拒絕提供川普所要求的支援後，川普公開質疑美國是否應遵守北約共同防禦條款，甚至表示正考慮退出北約。他數月前還表態想要接管格陵蘭。格陵蘭是北約會員國丹麥的自治領地。

相關新聞

川普「最不願冒犯的人」到了！英王訪白宮 專家曝兩人悄悄話提到普亭

英國國王查理三世與王后卡蜜拉27日抵達美國，展開為期4天國是訪問。目前氣氛融洽，絲毫看不出英美兩國正因伊朗戰爭浮現1956年蘇伊士運河危機以來最大裂痕；美國今年迎來獨立250周年，還有白宮記協晚宴槍擊

印尼列車相撞增至14死84傷 罹難者全為女性

印尼首都雅加達附近發生的列車相撞事件，罹難者總數攀至14人，另有84人受傷。相關當局今天表示，受創最重的是通勤列車的女性...

Google創辦人政治立場轉右 讚揚川普

身價約2730億元的谷歌(Google)共同創辦人布林(Sergey Brin)原本支持自由派理念，但現在不但有交往兩年的「讓美國再次偉大」(MAGA)網紅女友，還稱讚川普總統並捐款給共和黨人。布林如

英王查爾斯抵美修補兩國關係 川普喊「我的朋友」

英國與美國關係陷入數十年來最緊張的時刻，英國國王查爾斯三世(King Charles III)與王后卡蜜拉(Queen Camilla)於27日起展開四天對美國事是訪問，英國政府寄望藉君主的個人魅力與

以色列大選新局 2前總理成立新政黨挑戰內唐亞胡

以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）與在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）26日宣布，兩人將共同成立新政黨、參加今年大選，目標是推翻現任總理內唐亞胡。

川普訪中維安更緊張 前官員爆雙方隨扈曾打架

華爾街日報報導，美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴時突遇槍擊，令美方對川普下月對中國國是訪問的維安安排更加緊張。美中數百名官員正緊鑼密鼓籌備中，確保地球上最有權勢的兩位領袖會面時說對話、走對路，飲

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。