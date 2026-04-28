德國總理批美被伊朗羞辱 談判沒說服力

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)罕見的批評華盛頓，聲稱川普政府正被伊朗玩弄及羞辱，而且一直缺乏明確的結束衝突策略。

綜合路透、德國之聲等報導，梅爾茨27日在德國西部地區到訪其家鄉一所學校時表示，美國從一開始就誤判了德黑蘭政權，在沒有明確撤軍計畫的情況下，就發動對伊朗的攻擊。在當前的持續衝突裡，美國整個國家都受到伊朗領導層的羞辱。

梅爾茨說，「伊朗人顯然比預期的更為強大，而美國人在談判中也顯然沒有真正令人信服的策略。這類衝突的問題始終在於你不僅要介入，還必須能夠脫身。我們在阿富汗痛苦地見證了20年，在伊拉克也同樣看到這一點」。

梅爾茨明顯是警告美國，這場衝突可能會像它當年在阿富汗及伊拉克的戰爭一樣陷入泥潭。

他又說「目前看不出美國人會選擇什麼戰略退路，尤其是伊朗人顯然在非常巧妙地談判，又或者說是非常巧妙地不談判」，「伊朗讓美國人前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，然後又一無所獲的空手離開」。

上周末原定在巴基斯坦展開美伊第二輪談判前夕，伊朗談判代表團早已離開；川普25日則以伊朗的和平協議不夠好為由，宣布取消特使威科夫和女婿庫許納的巴基斯坦之行，意味著白宮面臨重啟戰火或恢復談判的兩難抉擇。

梅爾茨以罕見的坦率語氣指出，「(美國)整個國家被伊朗領導層，特別是被伊朗伊斯蘭革命衛隊羞辱(humiliated)，所以我希望這一切盡快結束」。但他也認為戰爭短期內結束的可能性不大。

這番言論是梅爾茨迄今對美以伊戰爭最嚴厲的批評，路透稱這凸顯了美歐之間日益加深的裂痕。

德國拒絕美國要求北約加入衝突，堅稱這不是北約的戰爭。梅爾茨重申，在美以攻擊伊朗之前，未曾徵詢德國及歐洲國家意見。