Google創辦人政治立場轉右 讚揚川普

身價約2730億元的谷歌(Google)共同創辦人布林(Sergey Brin)原本支持自由派理念，但現在不但有交往兩年的「讓美國再次偉大」(MAGA)網紅女友，還稱讚川普總統並捐款給共和黨人。布林如今斥資5700萬元希望擋下加州正在推動的億萬富豪稅(billionaire tax)。他對紐約時報發表聲明，批評億萬富豪稅將使得加州變得像社會主義的蘇聯一樣。

主張開徵萬富豪稅的倡議團體提交160萬人簽名連署之後，稅收提案今年11月將交付公投。如果立法通過上路，布林估計將交130億元的富豪稅。

布林1973年在俄羅斯莫斯科出生，六歲時隨家人逃往美國。他在聲明中說：「我在1979年隨家人逃離社會主義，知道社會主義在蘇聯造成飽受衝擊與壓迫的社會。我不希望加州最後變成那樣。」

紐約時報報導，布林去年12月在瑞波幣(Ripple)科技公司總裁拉森(Chris Larsen)舉辦的一場聖誕樹屋派對裡，當面質疑對億萬富豪稅持反對立場的加州州長紐森(Gavin Newsom)。

在這場於馬里昂郡(Marin County)舉辦的狂歡派對上，跟紐森有數十年交情的布林把州長拉到小房間，表達絕對無法接受億萬富豪稅。與布林交往兩年的健康網紅潔爾琳·吉爾伯特-索托(Gerelyn Gilbert-Soto)則說，億萬富豪稅將扼殺經濟，但因為紐森長得帥，政策錯誤可以獲得原諒。

彭博新聞後來報導，紐森在派對之後曾抱怨說，這對情侶害他被傳染久久無法痊癒的感冒。

吉爾伯特-索托在Instagram推廣腸道健康、瑜伽、自我療癒以及「乾淨肉食」(clean meat)，約有1萬3000名追蹤粉絲。據傳她曾試圖化解與紐森之間的緊張交流。

以往布林很少展現對政治有興趣，少數幾次表態則多支持自由派理念，2008年捐款支持捍衛加州同性婚姻，2012年捐款支持歐巴馬總統尋求連任。但布林現在立場已經右傾。