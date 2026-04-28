英王查爾斯抵美修補兩國關係 川普喊「我的朋友」
英國與美國關係陷入數十年來最緊張的時刻，英國國王查爾斯三世(King Charles III)與王后卡蜜拉(Queen Camilla)於27日起展開四天對美國事是訪問，英國政府寄望藉君主的個人魅力與超然政治地位，修補兩國關係。
華盛頓郵報報導，英王訪美的計畫籌備許久，原本是為了慶祝美國「獨立宣言」(Declaration of Independence)發表250周年，彰顯英美特殊關係；但查理訪美前夕，卻發生華盛頓白宮記者協會晚宴槍擊案，加上伊朗戰爭引爆的外交風波，加劇查理此行訪美的複雜背景。
查爾斯與卡蜜拉抵美後，直接前往白宮；川普總統與第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)親自迎接，四人在南門廊(South Portico)合影後，進入白宮享用下午茶。
查爾斯的主要訪問行程安排在28日進行，包括參訪橢圓形辦公室、大使官邸花園派對及白宮國宴；此外，查爾斯將在國會聯席會議發表演說，成為繼已故英國女王伊麗莎白二世於1991年在美國國會發表聯席會議演說之後，第二位獲此殊榮的英國君主。
伊朗戰爭爆發以來，川普與英國首相施凱爾(Keir Starmer)的關係急轉直下。
川普批評施凱爾不願支持戰事，指責英國最初不讓美軍使用英國基地發動攻擊；川普3月形容施凱爾「不是(戰時英相)邱吉爾(Winston Churchill)」，更指英國已經不再是「盟友中的勞斯萊斯(Rolls-Royce)」。
相形之下，川普對查爾斯態度截然不同，不僅形容查爾斯是「我的朋友」，並表示「非常期待這次晚宴」。
英國官員希望查爾斯運用君主魅力，彌補政府層面的外交裂痕；施凱爾的團隊相信，查爾斯數十年來在公開場合磨練出的貴族式穩重與謹慎，即便無法改善局勢，至少也不會讓事態惡化。
熟悉英國政府內部討論的匿名官員透露，「查爾斯必須前往美國，取消行程只會讓兩國關係更糟。你永遠無法預料川普會在查爾斯身邊說什麼或做什麼，但國王有一張很好的撲克臉。」
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