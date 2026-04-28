英王查爾斯抵美修補兩國關係 川普喊「我的朋友」

英國與美國關係陷入數十年來最緊張的時刻，英國國王查爾斯三世(King Charles III)與王后卡蜜拉(Queen Camilla)於27日起展開四天對美國事是訪問，英國政府寄望藉君主的個人魅力與超然政治地位，修補兩國關係。

華盛頓郵報報導，英王訪美的計畫籌備許久，原本是為了慶祝美國「獨立宣言」(Declaration of Independence)發表250周年，彰顯英美特殊關係；但查理訪美前夕，卻發生華盛頓白宮記者協會晚宴槍擊案，加上伊朗戰爭引爆的外交風波，加劇查理此行訪美的複雜背景。

查爾斯與卡蜜拉抵美後，直接前往白宮；川普總統與第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)親自迎接，四人在南門廊(South Portico)合影後，進入白宮享用下午茶。

查爾斯的主要訪問行程安排在28日進行，包括參訪橢圓形辦公室、大使官邸花園派對及白宮國宴；此外，查爾斯將在國會聯席會議發表演說，成為繼已故英國女王伊麗莎白二世於1991年在美國國會發表聯席會議演說之後，第二位獲此殊榮的英國君主。

伊朗戰爭爆發以來，川普與英國首相施凱爾(Keir Starmer)的關係急轉直下。

川普批評施凱爾不願支持戰事，指責英國最初不讓美軍使用英國基地發動攻擊；川普3月形容施凱爾「不是(戰時英相)邱吉爾(Winston Churchill)」，更指英國已經不再是「盟友中的勞斯萊斯(Rolls-Royce)」。

相形之下，川普對查爾斯態度截然不同，不僅形容查爾斯是「我的朋友」，並表示「非常期待這次晚宴」。 川普總統夫婦帶查爾斯國王伉儷參觀梅蘭妮亞上周才公開的白宮造型養蜂蜂箱，查爾斯國王也熱愛養蜂。（路透）

英國官員希望查爾斯運用君主魅力，彌補政府層面的外交裂痕；施凱爾的團隊相信，查爾斯數十年來在公開場合磨練出的貴族式穩重與謹慎，即便無法改善局勢，至少也不會讓事態惡化。

熟悉英國政府內部討論的匿名官員透露，「查爾斯必須前往美國，取消行程只會讓兩國關係更糟。你永遠無法預料川普會在查爾斯身邊說什麼或做什麼，但國王有一張很好的撲克臉。」