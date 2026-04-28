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印尼兩列火車相撞釀7死 生還者：瞬間被壓成一團

中央社／ 印尼勿加西28日綜合外電報導
印尼首都雅加達（Jakarta）附近今天清晨發生兩列火車相撞事故，至少造成7人喪生。 路透
印尼首都雅加達（Jakarta）附近今天清晨發生兩列火車相撞事故，至少造成7人喪生。 路透

印尼首都雅加達（Jakarta）附近今天清晨發生兩列火車相撞事故，至少造成7人喪生、數十人受傷，搜救人員正全力搶救受困生還者。

法新社和路透社報導，印尼國家鐵路公司（KAI）發言人清晨接受當地電視台訪問時表示，這起事故在通勤列車內造成7死81傷。發言人指出，搜救人員仍在努力救出兩名受困於殘骸中的生還者。

另有官員指出，長途列車的240名乘客均安。但目前尚不清楚通勤列車上有多少人，以及是否有現場其他人員受傷。

29歲生還者索珊（Sausan Sarifah）向法新社描述，事發時她搭乘的通勤列車正處於靜止狀態，隨後遭一列長途火車猛烈追撞，車廂瞬間扭曲變形、造成多人受困，現場瞬間陷入恐怖混亂。

目前因手臂骨折及大腿裂傷在勿加西（Bekasi）醫院治療的她餘悸猶存地說：「我當時以為自己要死了。」

她表示，事發時她正下班搭車回家，列車在距離雅加達約25公里的勿加西東站（Bekasi Timur）停下。不料意外瞬間發生，「一切都發生得太快，只在一瞬間」。

「當時通勤列車已兩度廣播，大家都已準備下車，沒想到突然傳來超大的撞擊聲。」她說：「完全來不及逃生，大家都被擠成一團，互相壓在一起。我也不知道壓在我下面的人現在情況怎麼樣。」

索珊坦言當時害怕被人群壓住窒息，也擔心下方被壓住的人沒能撐過來，「還好我身處最上層，才能較快被救出。」

發言人表示，事故原因目前尚不清楚。雅加達警方則告訴媒體，當局仍在調查釐清事故真相。

印尼首都雅加達（Jakarta）附近今天清晨發生兩列火車相撞事故，至少造成7人喪生。 路透
印尼首都雅加達（Jakarta）附近今天清晨發生兩列火車相撞事故，至少造成7人喪生。 路透

印尼 雅加達 火車

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